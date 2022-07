FC Barcelona heeft middenvelder Franck Kessié en verdediger Andreas Christensen maandag gepresenteerd als aanwinsten. Beide spelers kwamen transfervrij over: Kessié van AC Milan en Christensen van Chelsea.

Kessié ondertekende in Camp Nou een contract voor vier jaar, met daarin een gelimiteerde afkoopsom van 500 miljoen euro. De komst van de Ivoriaan hing al langere tijd in de lucht. Eind maart verklapte voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona dat zijn club twee spelers met aflopende contracten had vastgelegd, een centrale verdediger en een centrale middenvelder. Alles wees erop dat het ging om de Deense verdediger Andreas Christensen (Chelsea) en Kessié.

De Ivoriaan speelde vijf jaar voor Milan, waarmee hij afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2011 kampioen van de Serie A werd. Kessié maakte zes doelpunten, het jaar ervoor scoorde hij dertien keer in de Italiaanse competitie. De middenvelder speelde eerder voor Cesena en Atalanta.

Christensen kwam in 2012 op 16-jarige leeftijd bij Chelsea. Twee jaar later maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Chelsea leende hem vervolgens tussen 2015 en 2017 voor twee jaar uit aan Borussia Mönchengladbach. Hij keerde in 2017 terug naar Stamford Bridge en won onder meer de FA Cup in 2018, de Europa League in 2019 en de Champions League in 2021.

Christensen heeft 160 wedstrijden (2 goals) gespeeld voor de Blues. Hij kwam ook 57 keer uit voor het Deense nationale elftal (2 goals), waarmee hij de halve finales van het EK 2020 bereikte en in elke wedstrijd speelde.

✍️ Barça sign Andreas Christensen until 2026! — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

