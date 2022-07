Robert Lewandowski is officieel een speler van FC Barcelona. De club meldde dinsdagavond dat de Poolse spits een contract tekent voor vier seizoenen. In dat contract is een opstapclausule van 500 miljoen euro opgenomen.

Barcelona neemt Lewandowski over van de Duitse kampioen Bayern München, dat 45 miljoen euro, plus mogelijk 5 miljoen euro aan bonussen, aan de transfer verdient. Drie dagen terug meldde Barcelona al dat er een principe-akkoord was. Inmiddels voegde de Poolse international zich bij zijn nieuwe ploegmaats op een trainingskamp in Miami (Florida), waar hij de medische testen onderging.

De 33-jarige Lewandowski speelde sinds 2014 voor Bayern. Voordien scoorde hij zijn doelpunten voor Znicz Pruszkow (2006-2008), Lech Poznan (2008-2010) en Borussia Dortmund (2010-2014). Met Bayern werd de FIFA Speler van het Jaar van 2020 en 2021 acht keer op rij kampioen, won hij drie keer de Duitse beker, de Champions League (2020) en het WK voor clubs (2020).

