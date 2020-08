FC Barcelona heeft zich ten koste van Napoli en Dries Mertens geplaatst voor de Final 8 van de Champions League: 3-1. Bayern München had een 0-3 marge na de heenwedstrijd tegen Chelsea en won ook de return vlot met 4-1.

Dries Mertens had eind februari tijdens de heenmatch in San Paolo de score geopend en bijna lukte het de Rode Duivel ook in Camp Nou. Na amper twee minuten zag hij een gekraakt schot tegen de paal stranden.

Napoli nam in de openingsfase het heft in handen, maar kreeg in de tiende minuut een koude douche toen Clément Lenglet de 1-0 tegen de touwen kopte. Halfweg de eerste periode verdubbelde Barça de voorsprong. Messi krulde de bal, met vallen en opstaan, buiten het bereik van Ospina in doel.

De thuisploeg ging nu door op zijn elan. Messi zag eerst nog een tweede treffer afgekeurd maar nog voor de pauze maakte Luis Suarez er vanaf de stip, na een fout op Messi, 3-0 van. Insigne hield toch nog wat spanning in de match door, in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd, op zijn beurt een strafschop om te zetten na een overtreding van Rakitic op Mertens.

In de tweede helft moest Napoli op zoek naar twee doelpunten maar Barça hield vlot stand. Invaller Lozano had wel meer kunnen doen met een kopkans op voorzet van Insigne. Ook Mertens kon zich niet meer doorzetten.

Barcelona neemt het volgende week vrijdag (14 augustus) in de kwartfinale in Lissabon op tegen Bayern München. De Rekordmeister startte met een veilige 0-3 voorsprong aan de return tegen Chelsea, waar Michy Batshuayi op de bank zat. Na goals van Lewandowski (10.), met een penalty, en Perisic (24.) zat Bayern al snel op rozen. Net voor de koffie lukte Tammy Abraham de aansluitingstreffer.

In een overbodige tweede periode diepte Tolisso (76.) de Beierse voorsprong verder uit tot 3-1. Hij was vijf minuten eerder Thiago komen vervangen. Lewandowski, de topschutter in deze Champions League, tekende met zijn tweede van de avond (de dertiende dit seizoen) voor de 4-1 eindstand.

