Barcelona werd donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League. Het team van coach Xavi leed in het eigen Camp Nou een 2-3 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De eerste wedstrijd was op een 1-1 gelijkspel geëindigd.

Filip Kostic zette Frankfurt al na vier minuten op voorsprong. Hij deed dat door een strafschop te benutten. Nog voor rust (36e) zorgde Rafael Santos Borré voor het tweede doelpunt van de Duitse formatie. Na de hervatting nam Kostic (67e), die bij de 0-2 de assist verzorgd had, ook nog de 0-3 voor zijn rekening. Pas in blessuretijd (90+1) scoorde Sergio Busquets voor de Spanjaarden. In de 11e minuut van de extra tijd legde Memphis Depay vanop de strafschopstip de eindstand vast. Frankfurt stond toen met tien. Evan N'Dicka werd in de tiende minuut van de blessuretijd met een tweede geel uitgesloten.

In de halve finales neemt Frankfurt het op 28 april en 5 mei op tegen West Ham United, dat het Lyon van Jason Denayer, in de slotminuut gewisseld, met 0-3 uitschakelde. Ook die heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. In Lyon scoorden Craig Dawson (38e), Declan Rice (44e) en Jarrod Bowen (48e). In de andere halve finale komt RB Leipzig, dat Atalanta Bergamo met 0-2 uitschakelde (heen 1-1) tegenover Rangers of Braga te staan. Zij spelen verlengingen, nadat Rangers met een 2-1 zege de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd uitwiste.

RB Leipzig won met 0-2 gewonnen van Atalanta en is zo ook door naar de halve finales. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Tegenstander wordt Glasgow Rangers dat Braga met 3-1 versloeg. De heenwedstrijd eindigde met 1-0 in het voordeel van Braga.

Leicester vs PSV

Youri Tielemans en Timothy Castagne konden zich met Leicester voor de halve finales van de Conference League plaatsen. Dat ging ten koste van het PSV van Yorbe Vertessen. Nadat de heenwedstrijd op 0-0 geëindigd was, ging Leicester in Eindhoven met 1-2 winnen.

Leicester City stond het grootste deel van de wedstrijd achter, na een doelpunt van Eran Zahavi (27e). James Maddison scoorde de gelijkmaker in de 77e minuut en twee minuten voor tijd sloeg Ricardo Pereira PSV knock-out. Tielemans en Castagne speelden de hele wedstrijd. Aan de andere kant bleef Vertessen op de bank.

Cyriel Dessers hielp Feyenoord naar de halve finales. De Nigeriaans-Belgische spits maakte twee van de drie doelpunten in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd bij Slavia Praag. De heenwedstrijd was op 3-3 geëindigd.

Dessers scoorde ook al tweemaal in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag (2-2) in de groepsfase van het derde toernooi van de UEFA.

Feyenoord stuit in de halve finales (28 april en 5 mei) op Olympique Marseille, dat in de kwartfinales PAOK Saloniki uitschakelde. Marseille won in Griekenland met 0-1, dankzij een doelpunt van Dimitri Payet (34e), en had de heenwedstrijd al met 2-1 gewonnen.

In de andere halve finale staat het Leicester van Youri Tielemans en Timothy Castagne tegenover AS Roma. Dat won met 4-0 van Bodo/Glimt en maakte zo ruimschoots de misstap (2-1) van de heenwedstrijd goed. Tammy Abraham (5e) en Nicolo Zaniolo (23e, 29e en 49e) waren de doelpuntenmakers van dienst.

