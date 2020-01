De club mag het sportief dan wel net iets moeilijker hebben, financieel gaat het FC Barcelona voor de wind. De Spaanse kampioen mag zich voor de eerste keer de rijkste voetbalclub ter wereld noemen volgens een onderzoek van Deloitte.

FC Barcelona realiseerde in het seizoen 2018-2019 een omzet van 840,8 miljoen euro. Daarmee mag de Spaanse kampioen zich de rijkste voetbalclub noemen, zo blijkt uit de jaarlijkse Money League van het gespecialiseerde bureau Deloitte. Het verschil met rivaal Real Madrid, in januari 2019 nog de nummer 1, bedraagt 83 miljoen euro. De Koninklijke komt uit op 757,3 miljoen euro.

Manchester United behoudt de derde plaats met 711 miljoen euro. De Red Devils blijven de rijkste Engelse club voor Manchester City, dat zesde staat met 610,6 miljoen euro. Daartussen bevinden zich Bayern München (vierde met 660,1 miljoen euro) en PSG (vijfde met 636 miljoen euro). De top tien wordt vervolledigd door Liverpool, Tottenham, Chelsea en Juventus. Ajax is als nummer 23 de eerste club die niet tot de G5-landen behoort (Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk).

