Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft zijn ontslag ingediend. Met hem vertrekt het hele bestuur van de Catalaanse club. Dat meldt Barça dinsdagavond.

Maandag liet Bartomeu nog optekenen dat "dit het slechtste moment zou zijn om de club te verlaten", gezien de belangrijke beslissingen die genomen moeten worden in het kader van de coronacrisis. Hij was sinds 2014 voorzitter van Barcelona.

Begin oktober spraken enkele tegenstanders van Bartomeu, onder wie enkele kandidaten om het voorzitterschap over te nemen, een motie van wantrouwen uit tegen Bartomeu.

Er werden met 20.731 ruim meer dan de benodigde 16.521 handtekeningen verzameld bij de socio's om een referendum uit te lokken. Dat referendum zou komende maand plaatsvinden.

Bartomeu lag onder vuur sinds de 8-2 vernedering tegen Bayern München van medio augustus in de kwartfinales van de Champions League. De kritiek nam alleen maar toe toen sterspeler Lionel Messi het beleid binnen de club openlijk hekelde en om het ontslag van Bartomeu vroeg. De Argentijn besliste uiteindelijk met tegenzin zijn contract bij Barça, dat nog één seizoen loopt, uit te doen.

