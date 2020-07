FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu zegt dat Lionel Messi zijn voetballoopbaan zal afsluiten bij de Catalaanse club. Hij weersprak daarmee de steeds sterker wordende geruchten dat de Argentijnse sterspeler zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen.

'Messi heeft gezegd dat hij zijn voetballeven hier zal afsluiten', zei Bartomeu bij de Spaanse betaalzender Movistar, kort na de 4-1 overwinning van FC Barcelona bij Villarreal. 'Ik ga de details verder niet prijsgeven omdat we nu focussen op de competitie en we met veel spelers in onderhandeling zijn. Maar Messi heeft verklaard hier te willen blijven, we kunnen dus nog langer van hem genieten.'

De 33-jarige Messi tekende voor het laatst in 2017 een contract. Die verbintenis loopt volgend jaar af. Volgens radiozender Cadena Ser is hij het met veel zaken binnen de club niet eens en twijfelt hij ook over het niveau van de huidige ploeg. Het verschil met koploper Real Madrid bedraagt vier punten, met nog vier duels voor de boeg.

Onvrede met VAR

Bartomeu uitte verder nog kritiek op de videoref. Daarbij insinueerde hij dat rivaal Real Madrid bevoordeeld wordt. Zo won De Koninklijke zondag met 0-1 bij Athletic Bilbao. Sergio Ramos trof raak met een penalty, die na raadpleging van de beelden werd toegekend. In de met 4-1 gewonnen match tegen Villarreal werd een goal van Barcelona dan weer afgekeurd door de VAR wegens nipt buitenspel van Arturo Vidal. 'De VAR doet niet wat we ervan verwacht hadden', zei Bartomeu na de wedstrijd bij Movistar. 'Sinds de onderbreking door corona zijn er veel wedstrijden geweest die niet fair zijn verlopen. Telkens dezelfde ploeg werd bevoordeeld.'

Real-coach Zinédine Zidane vond zondag dan weer dat zijn ploeg meer respect verdient. Volgens de Franse trainer wordt er veel te veel gesuggereerd dat zijn elftal wint omdat het scheidsrechter en VAR mee heeft. 'Ik heb normaal niet zoveel zin over dit soort dingen in discussie te gaan, maar ik vind het onzin dat wordt gesuggereerd dat we altijd winnen dankzij de scheidsrechter', klonk het.

