Barcelona ziet dubbel: Espanyol revelatie in de Primera División

Nadat hij het bescheiden Huesca voor het eerst in het clubbestaan naar de hoogste afdeling had geleid, begon Rubi aan een nieuwe, ambitieuze uitdaging. De Catalaan, ooit nog assistent van Tito Vilanova op de bank van Barça, nam de teugels van Espanyol in handen, de tweede club van Barcelona. De Péricos, die al bijna twee decennia geen rol van betekenis meer spelen in La Liga en onthoofd waren door het vertrek van goalgetter Gerard Moreno naar Villarreal, hadden een lastig seizoen verwacht.

We zijn enkele maanden verder en Espanyol speelt de eerste viool, met voetbal dat alom geprezen wordt en enkele uitblinkers telt. De jonge Mario Hermoso, centraal in de verdediging die hij met brio dirigeert, werd al een eerste keer opgeroepen voor de Spaanse nationale ploeg van Luis Enrique. Een rij hoger staat het lokale talent Marc Roca, amper 21 jaar maar met een spelinzicht en een passing die van hem nu al een van de meest gegeerde mediocentros van het schiereiland maken. Naast Sergi Darder (ex-Lyon) en Esteban Granero (ex-Real) vormt Roca het achterste punt van de driehoek die dominant is rond de middencirkel, dé sleutel om goed voor de dag te komen in La Liga.

In de spits van het voetbal van Rubi lopen twee individuele talenten die al schitteren vanaf het seizoensbegin. Met zijn ervaring en traptechniek zet veteraan Sergio García, in 2008 Europees kampioen van La Roja van Luis Aragonés, de kwaliteiten van Borja Iglesias als afwerker goed in de verf. De aanvaller van Espanyol, bijgenaamd de panda, staat na een derde van de competitie in het pelotonnetje dat de topschuttersstand aanvoert. Een verrassing, want tot voor de zomer had hij nog geen enkele wedstrijd gespeeld in de Primera División. Hij werd opgeleid bij Celta de Vigo en reeg bij het B-team van de Galiciërs de goals aaneen, vooraleer hij begin vorig seizoen de wijk nam naar Zaragoza. In de Segunda División maakte hij 22 goals, waarmee hij de op twee na beste schutter van de competitie werd. Zo overtuigde hij Rubi, vicekampioen in de Spaanse tweede klasse met Huesca, om hem een kans te geven op een hoger niveau. Die kans greep hij.