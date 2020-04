Barcelonatrainer Quique Setién kiest voor het leven: 'Mijn geld mogen ze hebben'

Ook in Spanje woedt de discussie over het heropstarten van de voetbalcompetitie. Barcelonatrainer Quique Setién waarschuwt voor een al te snelle herstart van La Liga. 'Wat is er belangrijker: geld, of je gezondheid', vertelt de 61-jarige Spanjaard in een interview met de Süddeutschen Zeitung.

'Mocht ik bijvoorbeeld mijn oude tantes besmetten, gaat geld dat dan compenseren? Er is niets belangrijker dan leven en gezondheid. De hele wereld zal de gevolgen van deze crisis moeten dragen, inclusief voetbal. Als voetballen betekenen dat we een risico moeten nemen, zal ik weigeren. Er komt immers zoveel bij kijken. Ik heb niet alleen contact met de spelers. Er zijn medewerkers die het trainingsmateriaal samenstellen, die ons vervoeren als chauffeur, die voor ons koken... en zij hebben ook een gezin.' Spanje is met 188.093 besmettingen en 19.613 doden één van de zwaarst getroffen landen ter wereld. De competitie ligt er sinds 11 maart stil. La Liga is van plan om eind mei en uiterlijk eind juni, opnieuw beginnen te spelen.