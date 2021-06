Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft donderdag bevestigd dat Ronald Koeman ook volgend seizoen nog zal plaatsnemen in de dug-out in Camp Nou. Dat heeft hij meegedeeld na afloop van de bijeenkomst van de raad van bestuur. Het lot van Koeman hing eerder aan een zijden draadje.

'Na een periode van reflectie zijn vicevoorzitter Rafael Yuste en ikzelf overeengekomen om het huidige contract met Ronald Koeman verder te zetten', verkondigde Laporta. 'We zijn heel blij dat onze gesprekken hun vruchten hebben afgeworpen.'

Koeman heeft nog een contract tot medio 2022 bij Barça. In de slotfase van zijn eerste seizoen, waarin hij alleen de Spaanse beker veroverde, kwam zijn positie zwaar ter discussie te staan. Zo zorgde voorzitter Joan Laporta eind vorige week nog voor veel commotie door te vertellen dat Koeman met spoed was opgenomen in een Spaans ziekenhuis. Dat bleek geenszins het geval.

Door deze flinke aanvaring met Laporta, die eerder al zijn ontevredenheid had uitgesproken over de prestaties van de hoofdmacht, leek een voortzetting van de samenwerking met Koeman ver weg. Nu mag hij zich dus toch opmaken voor een nieuw seizoen aan de zijlijn bij de Blaugrana.

