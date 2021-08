Een dag na het onverwachte nieuws dat Barcelona niet verder gaat met Messi, kwam voorzitter Joan Laporta met tekst en uitleg. 'Er komt een moment dat je moet zeggen: het is genoeg. Hier stopt het.'

Het nieuws dat Barcelona geen nieuw contract zal aanbieden aan Lionel Messi sloeg donderdagavond in als een bom. Naar eigen zeggen zou dat komen door de financiële en structurele problemen bij de club, waardoor de Argentijnse superster niet meer zou kunnen worden ingeschreven voor het komende seizoen. Voorzitter Joan Laporta legde die beslissing verder uit en ging daarbij meteen over naar de slechte cijfers van Barcelona. 'De loonmassa bedraagt 110% van het totale inkomen van de club, we hebben dus absoluut geen speling meer op dat vlak. Zelfs zonder Messi zitten we daarboven. Door de regels van La Liga en de Financial Fair Play hebben we daar verder ook geen vat op, dus moesten we de budgetten naar beneden halen. De slechte cijfers kende we al toen we overnamen, maar we wisten niet dat ze zo erg waren.'

Dat het contract van Messi niet verlengd kon worden, is dan een logische zaak voor de voorzitter. 'We wilden het risico wel nemen, maar het is eigenlijk onmogelijk voor de club. Dan brengen we de toekomst van de club in gevaar. Zelfs de beste speler ter wereld mag niet boven de club staan.'

Laporta heeft het in zijn persconferentie vaak over de regels van La Liga. 'Messi heeft nog andere aanbiedingen, maar door de regels moeten we zeggen dat het hier stopt. Het is genoeg. We vinden dat La Liga wat flexibeler mag zijn, maar die waren er ook al toen we overnamen.' Druk op de Spaanse liga wil Laporta naar eigen zeggen echter niet zetten. 'De situatie kan gewoon niet opgelost worden. Ik wil dan ook geen valse hoop geven, Messi moet vooruit en wij ook.'

Barcelona probeerde wel alles uit de kan te halen om zijn icoon te behouden, maar dat haalde niets uit. 'We hebben twee maanden lang alles geprobeerd om het in orde te brengen. Een contract van twee seizoenen, met zijn loon verspreid over vijf jaar, lag op tafel, maar dat was niet conform met de reglementen. Om 25 miljoen éxtra te kunnen geven, moesten we 100 miljoen aan salarissen verminderen. Sommige spelers waren bereid wat in te leveren, maar anderen wilden dat absoluut niet.'

Hoe moet het nu verder zonder Messi bij Barcelona? 'We moeten tonen dat we het ook zonder het talent van Messi kunnen. Ik heb onze aanvoerders alvast gevraagd om het goeie voorbeeld te tonen en de vele jonge spelers bij de hand te nemen. Ik wil nu vooral een goeie teamspirit zien. Onze coach Ronald Koeman is ook iemand die zich vlot kan aanpassen aan nieuwe situaties. We gaan er vol voor, zei hij me. Iemand als Messi is heel moeilijk te vervangen, maar Ronald is gemotiveerd. Hij wil een nieuw succesvol tijdperk inzetten en moet daar zelf een hoofdrol in spelen.'

Tot slot wou Laporta Messi ook nog bedanken. 'Een nieuw tijdperk breekt aan. Er zal een periode voor en een periode na Leo zijn. Hij heeft ons veel plezier en successen gegeven. We moeten hem eeuwig dankbaar zijn.'

