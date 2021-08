Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona, heeft maandag in een speciaal ingerichte persconferentie brandhout gemaakt van zijn voorganger Josep Maria Bartomeu. Laporta deed de verklaringen na de open brief van Bartomeu vorige week. 'Die stond vol leugens', aldus Laporta.

De financiële situatie bij Barcelona is al een tijdje bedroevend, en Laporta gaf maandag aan bij zijn aantreden in maart een club in crisis te vinden. 'Het eerste dat we deden was een lening van tachtig miljoen euro aangaan, want anders konden we de lonen en de kosten van de constructiewerken aan Camp Nou niet eens meer betalen', legde hij uit. 'De club had nochtans net vijftig procent van haar inkomsten uit tv-rechten vroegtijdig ontvangen.'

'Het beleid voor mijn aankomst was helemaal fout', ging Laporta verder. 'Kenners noemden het salarishuishouden een omgekeerde pyramide. Oude, ervaren spelers hadden dure en langdurige contracten, terwijl jonge spelers bijna einde contract waren. Dat maakte het voor ons erg moeilijk om te onderhandelen. Onze salarissen vertegenwoordigden 103 procent van het totale inkomen van de club, dat is 20 tot 25 procent meer dan onze concurrenten. Er was geen intern toezicht.'

Volgens Bartomeu was het vorige bestuur al begonnen aan een reeks loonsverlagingen. Zo zou negentig miljoen euro bespaard zijn. 'Maar dat klopt niet', aldus Laporta. 'In de brief werd geprobeerd onverklaarbaar beleid verklaarbaar te maken. Er was geen akkoord met de spelers over zo'n bezuiniging. De spelers wilden niet eens met de voorzitter praten.'

