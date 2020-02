Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Afgelopen zondag overleed Barry Hulshoff, een van de voetballers uit de gouden periode van Ajax in het begin van de jaren zeventig. Hulshoff was niet de meest opvallende voetballer, als voorstopper deed hij gewoon zijn werk, maar wel op een efficiënte manier. Hij was een schakel in de ketting, meedogenloos in de duels en kopbalsterk. Hij won met Ajax drie keer de Europacup 1 en pakte zeven titels. Hulshoff stond ook veertien keer in de nationale ploeg en scoorde daarin zes keer.

Later zou Barry Hulshoff vooral in België als trainer aan de slag ging, nadat hij in 1988 na het ontslag van Johan Cruijff heel kort even Ajax leidde, samen met Spitz Kohn en Bobby Haarms. Nadien ging hij aan de slag bij Lierse, Westerlo, Beerschot, Sint-Truiden, Eendracht Aalst en KV Mechelen. En voor zijn Ajax-periode was hij trainer van Wuustwezel.

Vreemd dat er in de Belgische media amper aandacht werd besteed aan het overlijden van Barry Hulshoff. Het past kennelijk niet meer in dit tijdsbeeld. Terwijl Hulshoff best een interessante persoonlijkheid was. Hij relativeerde het bestaan van een voetballer en vond dat iemand die daar uitsluitend mee bezig is zich isoleert van een andere groep mensen. Door het geld dat je verdient, zei hij ook, krijg je een instelling die afwijkt van dat wat normaal is.

Interessant was het om Hulshoff te interviewen. We deden dat een keer of twee en ook dan viel het op dat Hulshoff afstand kon nemen. Hij had wel zijn eigen ideeën. Soms, sprak de ex-verdediger, wordt vergeten dat het tempo van achteruit wordt bepaald en dat je daar snelheid nodig hebt.

Hulshoff had als trainer een uitdaging nodig. Dan functioneerde hij het best, dan was hij op zijn scherpst. Toen hij met Lierse tijdens het seizoen 90-91 een goeie campagne doormaakte en slechts in extremis moest afhaken voor een Europees ticket, werd met Frank Dauwen en Eric Viscaal de as van het elftal verkocht. Hulshoff moest met een ploeg aan de slag dat niet meer kon groeien en de prestaties van het seizoen daarvoor kon benaderen. Daar had hij verschrikkelijk veel moeite mee. Omdat je dan onbewust wat gemakkelijker gaat functioneren en niet meer zo op details gaat letten. In dat soort omstandigheden miste hij scherpte en alertheid. Tijdens zijn tweede seizoen bij Lierse werd hij dan ook ontslagen.

Hij kon het allemaal fraai verwoorden, Barry Hulshoff die sinds 2010 zitting nam in de ledenraad van Ajax en de afgelopen drie seizoenen de begeleider was van Matthijs de Ligt. De Nederlander werd 73 jaar.

