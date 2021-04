Club Bruggespits Bas Dost werd in zijn carrière al bediend door Kevin De Bruyne (Wolfsburg) en Bruno Fernandes (Sporting Lissabon). Wie is volgens hem de strafste foerier?

In Lissabon speelde Bas Dost samen met Bruno Fernandes (nu Manchester United) als foerier, bij VfL Wolfsburg met Kevin De Bruyne. Het werden wellicht niet toevallig zijn twee beste seizoenen, waarin hij telkens meer dan dertig competitiegoals lukte.

'Ik ben afhankelijk van de spelers rond mij, van de aanvoer', zegt Bas Dost in een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine. 'Maar dat geldt voor veel voetballers. Ook Fernandes had nood aan spelers rond hem die de vooracties maakten of ruimtes creëerden. De Bruyne was daarin een uitzondering. Extreem goed. Die creëerde zelf zijn kansen of ruimte. Hij speelde ál-tijd de juiste pass. Weinig spelers kunnen dat.'

'Hij speelt de bal die gespeeld moet worden. Als je dat op tv ziet, denk je: logisch. Maar geloof me, dat is het niet. Wereldklasse. En hij is bij Manchester City nog beter geworden. Fernandes is uiteraard ook heel straf, met zijn uitstekende traptechniek en vista, maar hij is toch iets afhankelijker van anderen.'

Had jij al vroeg door dat in de afwerking je grootste kwaliteit lag? Je bent immers opgeleid als nummer tien.

Dost: 'Ik had wel al jong door dat ik goed kon afwerken, heel gefocust. De juiste keuze maken op het juiste moment. Zoals Kevin De Bruyne in zijn passing, weet ik heel goed hoe ik me moet plaatsen en hoe ik een bal moet raken. Als ik echt in topvorm ben, schiet ik een bal heel bewust in een hoek. Een doelman tegenvoets pakken, daar kan ik van genieten. Maar dat is training, elke dag weer op datzelfde oefenen.'

Lees het volledige interview van Bas Dost in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 28 april.

