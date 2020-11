De Rode Duivels hebben woensdagavond in het King Power at Den Dreef-stadion in Leuven een oefeninterland tegen Zwitserland met 2-1 (rust: 0-1) gewonnen.

De Rode Duivels hadden het in het openingskwartier niet onder de markt om onder de hoge pressing van de bezoekers uit te komen en bij de eerste echte kans was het meteen raak voor de Zwitsers, al was er daarbij wel een stevige misser van Sebastiaan Bornauw voor nodig. De verdediger van het Duitse FC Keulen verkeek zich volledig op een hoge bal en zette zo Admir Mehmedi op weg naar Simon Mignolet. De hangende spits van Wolfsburg werkte perfect af: 0-1. Sneu voor Bornauw, die tekende voor zijn tweede misser in evenveel wedstrijden bij de nationale ploeg. Vorige maand tegen Ivoorkust veroorzaakte hij bij zijn debuut in het nationale shirt in het slot nog een ongelukkige strafschopovertreding, waardoor de bezoekers nog een gelijkspel konden afdwingen.

Nog voor het halfuur was er een uitstekende parade van Simon Mignolet nodig om Mehmedi van de 0-2 te houden. Aan Belgische zijde kon er in een bijzonder matige eerste helft welgeteld één kans genoteerd worden: op een voorzet van Dennis Praet moest de Zwitserse doelman Yvon Mvogo ingrijpen, waarna Lukebakio van aan de rand van de zestien spectaculair naast besloot.

De tweede helft beloofde heel wat beterschap, want er was nog maar pas afgetrapt toen Michy Batshuayi zich mooi vrij draaide en profiteerde van getreuzel in de Zwitserse verdediging: 1-1.

Een in de eerste helft trekkebenende Leander Dendoncker was net voordien bij de rust in de kleedkamer gebleven, waardoor Youri Tielemans zijn opwachting mocht maken op het middenveld. Dodi Lukebakio was de enige debutant die aan de wedstrijd begonnen was en net voor het uur kwam er daar met Hannes Delcroix nog een tweede bij. Bruggeling Charles De Ketelaere mocht in het slot nog invallen. De debutantenteller staat onder Martinez nu op 22, waarvan liefst elf dit jaar. Ook Thomas Foket mocht opdraven en zo speelde de rechtsback van het Franse Stade Reims zijn eerste interland in meer dan drieënhalf jaar.

De Belgen waren dan wel wat snediger uit de kleedkamer gekomen, het overwicht en de beste kansen waren toch voor La Nati en zowaar Bornauw moest redding brengen op een knappe aanval doorheen het centrum. Een tweede Zwitserse treffer leek in de maak, maar dat was buiten Batshuayi gerekend. In de zestien trapte de spits van Crystal Palace weerom vanuit het niets de 2-1 tegen de netten, zijn 21e treffer in 32 caps en dat zijn uitzonderlijke statistieken. Het bleek meteen ook de eindstand en dat hadden de weinig efficiënte Zwitsers vooral aan zichzelf te danken.

Vanaf donderdag start in het nationaal oefencentrum in Tubeke de voorbereiding op de Nations League-duels tegen Engeland (zondag) en Denemarken (komende week woensdag). Vanwege de coronacrisis en de vroege avondklok in Brussel wordt er ook voor die interlands uitgeweken naar Leuven. Uitgerekend tegen Engeland, waar hij jaren aan de slag was, viert Roberto Martinez zijn vijftigste wedstrijd als bondscoach van België.

België heeft in de Nations League zijn lot in eigen handen, maar moet wel nog punten sprokkelen om zich voor de eerste keer te plaatsen voor de Final Four. De Rode Duivels voeren de stand in groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland, dat nog in Denemarken en Engeland aantreedt, is puntenloos.

Tielemans over Batshuayi: 'Je weet gewoon dat hij altijd kan scoren'

Michy Batshuayi wordt steeds meer een fenomeen bij de Rode Duivels. De vaste stand-in van Romelu Lukaku scoort zowat in elke interland waarin hij zijn kans krijgt. De teller van Batshuayi staat nu op 21 treffers in 32 caps en dat zijn uitzonderlijke statistieken.

De bij de rust ingevallen Youri Tielemans tekende voor de assist bij de eerste treffer. 'Michy is een heel realistische spits: als hij de bal in de box heeft, ziet hij alleen de goal staan. Soms is dat positief, soms iets minder (lacht). Maar je weet dat hij altijd kan scoren, dus je zoekt hem ook echt.'

Een zeer efficiënt België nam zo de maat van Zwitserland, dat met de kansen morste. Een moeizame zege, Tielemans nuanceert echter. 'Je mag de context niet vergeten: het is een oefeninterland met veel nieuwe spelers, debutanten ook, die nog niet veel hebben samen gespeeld. Daarnaast hadden we slechts twee dagen om de match voor te bereiden. In de eerste helft was het dan ook zoeken. Na rust kwamen we goed uit de kleedkamer, en toonden we veel wil om te winnen.'

Ook doelman Simon Mignolet, die zijn zevende cap op rij pakte, zag een realistisch België. 'We starten met een nieuwe ploeg, met daarin onervaren spelers. Daarbij is Zwitserland een stevige tegenstander die je niet mag onderschatten. In de eerste helft hadden we het lastiger, maar onder de rust hebben we bijgestuurd om in de opbouw op balbezit te kunnen spelen en de tegenaanval te kunnen lanceren. Dat is gelukt en dan mag je daar terecht fier op zijn.'

Voor Nacer Chadli is er stilaan licht aan het einde van de tunnel, nadat hij de eerste tien wedstrijden van het seizoen bij zijn nieuwe club Basaksehir miste. 'Het deed enorm veel plezier om terug bij de nationale ploeg te zijn, dat was erg lang geleden. Ik denk dat ik nog veel werk heb, om mijn conditionele achterstand weg te werken, nadat ik het seizoensbegin gemist had. Afgelopen weekend speelde ik tien minuten en nu zestig, zonder hinder te voelen en daar kan ik alleen maar blij om zijn.'

