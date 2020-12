Voor het eerst sinds 2014 staat Bayer Leverkusen aan kop van de Bundesliga.

'De stand zegt wel iets, hoor', oordeelt de 32-jarige Oostenrijkse controlerende middenvelder Julian Baumgartlinger over het feit dat Bayer Leverkusen na elf speeldagen in de Bundesliga leidt met 25 punten, voor het duo Bayern München-RB Leipzig (24), VfL Wolfsburg (21) en Borussia Dortmund (19). 'Want bovenaan staan in een competitie met die teams is echt moeilijk.'Succestrainer Peter Bosz, die door zijn goede werk met veel jonge talenten al meermaals de Bosz Babes (naar analogie met de Busby Babes in de jaren veertig en vijftig bij Manchester United) moest aanhoren, beschouwt deze tussenstand als niet meer dan een momentopname. 'Als we na 34 speeldagen nog op kop staan, dan wordt het een groot glas wijn en een enorme sigaar. Nu nog niet. Het is maar een sigaartje.'Maar Bosz, die op 23 december 2018 werd aangesteld na een mislukte passage eerder bij Borussia Dortmund, heeft wel voldoende redenen om te pronken. Bayer Leverkusen verloor dit seizoen nog geen enkel competitieduel, zette zeven van zijn laatste Bundesligaconfrontaties om in winst en pakt uit met offensief voetbal. Enkel RB Leipzig kreeg minder doelpunten tegen, met negen tegenover tien. En dat terwijl Bosz tijdens de zomer met Kai Havertz (Chelsea) en Kevin Volland (AS Monaco) twee absolute sterkhouders kwijtraakte.Het stelde de Nederlander in staat om jonge talenten als Lucas Alario en Leon Bailey (ex-KRC Genk) voluit speelgelegenheid te gunnen, wat ze perfect invulden met een pak doelpunten en assists. De 28-jarige Argentijn zit aan acht goals in evenveel optredens, de 23-jarige Jamaicaan komt uit op vier treffers en vier assists in tien duels.'We kunnen hier een foto van maken, maar moeten opletten voor een moeilijke week', verdediger Lars Bender (31). 'Een verplaatsing naar 1.FC Köln en de topper thuis tegen Bayern München, dat zijn twee zware duels op korte tijd.'Het team swingde dus naar een eerste plaats en ook naar de achtste finales van de Europa League. Maar Bosz is bijzonder zelfkritisch. 'Het was nog niet overtuigend genoeg', waarschuwt de gewezen coach van Ajax, die zich qua filosofie laat leiden door Johan Cruijff. Want de eerste drie competitiewedstrijden brachten even veel gelijke spelen en weinig doelgevaar met zich mee. 'Voor spektakel moet je met twee ploegen zijn', redeneert hij over het riskante spel in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. 'De weg die wij volgen, is die van de moed. Bayern München toonde dat ook al aan met hun zege in de Champions League. Dat kan door hoog druk te zetten, hetgeen wij nu doen, om zo grote competities te winnen. Daarom volg ik ook de visie van onze manager Fernando Carro. Natuurlijk willen wij titels veroveren. Zo werkte ik altijd. De vaste overtuiging op die mogelijkheid is het criterium voor succes van een ploeg of club.'frédéric vanheule