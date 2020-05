Zaterdagnamiddag trapt de Bundesliga zich na een onderbreking van tien weken vanwege de coronapandemie weer op gang, weliswaar achter gesloten deuren en met stevige veiligheidsmaatregelen. Bayern-coach Hansi Flick ziet het helemaal zitten.

Regerend landskampioen en competitieleider Bayern staat zondagnamiddag voor een verplaatsing naar Union Berlijn. 'De hele wereld kijkt naar Duitsland, hoe we het zullen aanpakken', bekende Bayern-coach Hansi Flick vrijdag tijdens een virtuele persconferentie. 'Het kan een stevig signaal zijn voor andere liga's. Als het bij ons lukt, kan de sportwereld misschien in zijn totaliteit hervatten. We hebben dan ook een voorbeeldfunctie.'

Flick is naar eigen zeggen 'niet bang' voor zijn spelers, dat ze in de contactsport die voetbal toch is, besmetting met het coronavirus kunnen oplopen. 'Spelers die toch vrezen besmet te geraken tijdens wedstrijden mogen dat aangeven. Zij mogen dan stoppen, zonder verdere gevolgen.'

Bayern topfavoriet voor titel

Na een mager seizoensbegin staat Bayern intussen alweer zes speeldagen aan de leiding. De aarzelende seizoensstart en interne strubbelingen kostten coach Niko Kovac begin november reeds de kop. Zijn toenmalige assistent Flick nam over, eerst ad interim, maar intussen hebben de goede prestaties hem een contractverlenging tot medio 2023 opgeleverd. Hij kreeg Bayern immers terug op de rails: de laatste competitienederlaag dateert al van 7 december waardoor de Rekordmeister intussen reeds elf wedstrijden ongeslagen is en op het juiste spoor zit richting een dertigste landstitel, de achtste op rij. Het Borussia Dortmund van toenmalig coach Jürgen Klopp kon in 2012 als laatste de Beierse hegemonie doorbreken. 'We bekijken deze negen speeldagen als een minitoernooi', bekende de Bayern-trainer, die het graag eenvoudig houdt. 'In ons hoofd zetten we alle tellers op nul en aan het einde van deze rit hopen we meer punten te hebben dan de tegenstanders.'

Voor de hervatting kan Bayern alvast niet rekenen op de geblesseerden Philippe Coutinho, Corentin Tolisso en Niklas Süle. Achter de naam van Javi Martínez staan vraagtekens en daarnaast blijft het toch afwachten wat die eerste wedstrijd na een onderbreking van meer dan twee maanden zal geven. 'Eerlijk, wij weten echt niet waar we staan', moest Flick toegeven. 'Zondag hebben we nog een interne testwedstrijd van twintig minuten gespeeld, maar een hele wedstrijd met inzet is nog wat anders. We weten niet of onze ploeg het negentig minuten zal aankunnen. Gelukkig heb ik nu twee wisselmogelijkheden meer. Daar ben ik gezien de omstandigheden heel blij mee.'

