Enorme verrassing in de Duitse beker: tweedeklasser Holstein Kiel schakelde in de tweede ronde bekerhouder Bayern München uit na strafschoppen (6-5).

Kiel had diep in blessuretijd van de reguliere 90 minuten pas verlengingen afgedwongen met de 2-2.

'Ik ben in shock. We zijn allemaal heel teleurgesteld', reageerde Bayern-trainer Hans-Dieter Flick.

'Die zeer late gelijkmaker stoort me nog het meeste', verzuchtte Flick. 'Hier zijn verder geen excuses voor, we moeten dit maar snel vergeten. We gaan hard trainen en kijken naar de toekomst.'

Koploper Bayern verloor afgelopen vrijdag ook al van Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga (3-2). 'Nee, we zitten niet in onze beste fase', gaf aanvaller Thomas Müller grif toe. 'Deze uitschakeling is een zware domper, die we even zullen moeten verwerken.'

