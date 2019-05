De Kroatische coach is kampioen met Bayern München, kan via bekerwinst tegen RB Leipzig de Duitse dubbel binnenhalen, maar zorgt intern nog altijd niet voor unanimiteit.

'Ik heb andere informatie en ben er dan ook van overtuigd dat we met elkaar doorgaan', sprak de geplaagde Niko Kovac (47) na de 5-1-zege op zijn ex-werkgever Eintracht Frankfurt én de kampioenswedstrijd tegenover Sky Deutschland. 'Jullie mogen van me aannemen dat deze informatie uit eerste hand is. Of de clubleiding dat tegen me zei? Ja, laten we het daarop houden.' Vermoedelijk wijst de oud-middenvelder daarmee richting voorzitter Uli Hoeness, die altijd zijn vert...