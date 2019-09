De Kroatische coach van Bayern München moet nog maar eens zijn waarde bewijzen, in de Bundesliga én de Champions League.

Op het eerste gezicht veranderde er niet veel. De 47-jarige Niko Kovac, vorig seizoen in zijn eerste seizoen goed voor de Duitse dubbel met het kampioenschap en de beker, is nog altijd dezelfde gentleman in de omgang. Altijd vriendelijk en beleefd, respectvol en verbindend als peoplemanager. Een harde werker, die opgewekt er voor zorgt dat hij steeds de juiste toon kan vinden.

Meetlat

Alleen is het zo dat bij de Duitse recordkampioen, ondanks de permante dominantie in de Duitse competitie sinds 2012, de meetlat niet langer geldt voor hetgeen wordt gepresteerd op nationaal niveau. Helemaal naar boven, zo wordt er gekeken door de beleidsbepalers Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge. Dat betekent concreet: in de Champions League meedraaien tot minstens de halve finales. Het lukt nog eens in het seizoen 2017/18, vorig jaar vormde de uitschakeling in de achtste finales, weliswaar tegenover later winnaar Liverpool, een stevige domper. Vandaar dat de trainer nu een evaluatie zal krijgen op basis van de resultaten op het kampioenenbal. Zeker ook omdat sterkhouder Robert Lewandowski in maart de eerste was die kritiek uitte aan het adres van zijn coach: tactisch onvoldoende, wegens te weinig offensieve risico's. Een sneer die aankwam. Ook Rummenigge legde in het clubmagazine voor aanvang van het huidige seizoen druk op de schouders van de gewezen centrale middenvelder. 'We moeten de focus op de Champions League opnieuw wat duidelijker verscherpen', aldus het clubicoon

Opgevoerde concurrentiestrijd

Kovac moet dus met andere woorden bewijzen dat hij het allerhoogste niveau op Europees vlak beheerst. In groep B krijgt hij als eerste tegenstander de Servische kampioen Rode Ster Belgrado voorgeschoteld, later volgen met Tottenham en Olympiacos ploegen die normaal een plaats bij de eerste twee niet zullen bemoeilijken. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen bij de start van de CL vijf basisspeler ontbraken door blessure, zijn het nu enkel de geopereerde Leon Goretzka (operatie dij) en David Alaba (spierscheur linkerdijbeen) die verstek dienen te geven. 'Ik ben er van overtuigd dat we verder zullen geraken dan een paar maanden', beweert Kovac. Omdat hij weet dat zijn spelerskern nu flexibeler en polyvalenter werd samengesteld. Zo kunnen zowel Thomas Müller als Philippe Coutinho als nummer tien worden opgesteld, terwijl ook op andere posities de concurrentiestrijd werd opgevoerd. 'Het is mijn grote droom dat we voor mijn afscheid nog eens de Champions League', zegt Rummenigge. Daarvoor komen er nog twee gelegenheden, want de Bayern Münchenbaas wil eind 2021 er mee stoppen. Kovac kent zijn (dwingende) opdracht.