Bayern München heeft zich dinsdag na een 7-1 (heenwedstrijd 1-1) zege tegen RB Salzburg geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Ignace Van der Brempt kwam niet van de bank bij de bezoekers. Liverpool, met Divock Origi op de bank, stoot door ondanks een 0-1 nederlaag tegen Inter (heenwedstrijd 2-0).

Bayern was meteen de meest dreigende ploeg en na iets meer dan tien minuten ging Wöber in de fout op Lewandowski (12.) en volgde een penalty. De Pool aarzelde niet vanop elf meter en zette de thuisploeg op voorsprong. Een kleine tien minuten later deed zich een identiek scenario voor: Wöber haalde de ongrijpbare Lewandowski opnieuw neer, na tussenkomst van de VAR volgde een nieuwe strafschop. Lewandowski (21.) maakte zijn tweede treffer en ook nummer drie liet niet lang op zich wachten.

Na een uittrap van Neuer stuurde Müller Lewandowski (23.) diep en die prikte vlotjes de 3-0 in doel om zijn zuivere hattrick compleet te maken - de snelste hattrick in de Champions League-historie. Serge Gnabry (31.) maakte er nog voor de pauze 4-0 van na dom balverlies van Camara.

Na de pauze maakte Thomas Müller (54.) er met een staalharde streep 5-0 van, Maurits Kjaergaard (71.) zorgde voor de Oostenrijkse eerredder. Het laatste woord was opnieuw voor Bayern, want Müller (83.) wist nog een tweede keer te scoren na knap combinatiespel met Lewandowski en Sané (85.), die zelf nog de 7-1 eindstand op het bord zette .

In Liverpool-Inter was het lang wachten op actie en leek de thuisploeg al controlerend op weg naar een plaatsje bij de laatste acht, maar op het uur maakte Lautaro Martinez (61.) er 0-1 van met een heerlijk afstandsschot. Twee minuten later volgde wel al een domper voor Inter toen Alexis Sanchez werd uitgesloten met zijn tweede gele kaart. Met een mannetje meer hield Liverpool stand.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden op 5 en 6 april afgewerkt, de terugwedstrijden volgen een week later.

