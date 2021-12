De Beierse club is in het oog van het gerecht gekomen nadat 'ongeregeldheden' werden teruggevonden in de verloning van medewerkers bij de jeugdacademie van Bayern München. Dat meldt het Duitse WDR Sport Inside.

Het is weer onrustig bij Bayern München. Nadat de recordkampioen eerst al in het oog van een mediastorm kwam nadat bekendraakte dat verschillende spelers niet gevanccineerd waren en de fans tijdens een algemene vergadering in opstand kwamen omdat het contract met sponsor Qatar Airways zou verlengd worden, zit de club nu ook gerechtelijk in nauwe schoentjes. Het Duitse WDR 'Sport Inside' meldde deze week namelijk dat er een onderzoek loopt naar wanpraktijken binnen de jeugdacademie van de Beierse club.

Zo zou Bayern de minimumloonwet hebben gebroken en lonen ingehouden of verduisterd hebben bij werknemers van het eigen opleidingscentrum. De bestuursleden naar wie het onderzoek loopt, zijn CEO Oliver Kahn, sportief directeur Hasan Salihamidzic, plaatsvervangend CEO Jan-Christian Dreesen en bestuurslid Andreas Jung. Maar ook afgetreden bestuursleden Karl-Heinz Rummenigge en Jörg Wacker worden genoemd in het dossier.

Het onderzoek naar Bayern vatte aan met de anonieme getuigenis van een jeugdcoach. 'Het hoogtepunt was het onjuist invullen van gewerkte uren. Het gebeurde dat we eens drie dagen naar Berlijn of Londen gingen, maar dat we maar uitbetaald werden voor 80 minuten netto speeltijd (de duur waarin coaches echt bezig zouden zijn met de jongeren, nvdr.). Deed ik mijn mond open, dan kreeg ik te horen dat er duizenden stonden te wachten om het voor 200 euro te doen. Op een maand verdienden we 450 euro. Dat is ruim onder het minimumloon, niet gewoon een beetje.'

Deze 'mini-jobbers' of '450 euro-medewerkers' mochten aan dat loon wettelijk slechts 40 uur per maand voor de club werken. In werkelijkheid gebeurde het dat ze drie tot vier keer langer werden ingezet. Verder zou er ook loon in zwart geld zijn uitbetaald.

Maar Bayern is niet de enige club in Duitsland waar onderzoek naar wordt gedaan. Eerder werden ook al huiszoekingen gedaan bij Augsburg. Volgens het Duitse blad BILD zou het ook een gangbare praktijk zijn bij veel Duitse profclubs. Daarbij zou het niet louter gaan om jeugdcoaches, maar ook om chauffeurs en begeleiders. Zij zijn dus erg aandachtige toeschouwers bij de zaak tegen de Rekordmeister.

Het is weer onrustig bij Bayern München. Nadat de recordkampioen eerst al in het oog van een mediastorm kwam nadat bekendraakte dat verschillende spelers niet gevanccineerd waren en de fans tijdens een algemene vergadering in opstand kwamen omdat het contract met sponsor Qatar Airways zou verlengd worden, zit de club nu ook gerechtelijk in nauwe schoentjes. Het Duitse WDR 'Sport Inside' meldde deze week namelijk dat er een onderzoek loopt naar wanpraktijken binnen de jeugdacademie van de Beierse club.Zo zou Bayern de minimumloonwet hebben gebroken en lonen ingehouden of verduisterd hebben bij werknemers van het eigen opleidingscentrum. De bestuursleden naar wie het onderzoek loopt, zijn CEO Oliver Kahn, sportief directeur Hasan Salihamidzic, plaatsvervangend CEO Jan-Christian Dreesen en bestuurslid Andreas Jung. Maar ook afgetreden bestuursleden Karl-Heinz Rummenigge en Jörg Wacker worden genoemd in het dossier.Het onderzoek naar Bayern vatte aan met de anonieme getuigenis van een jeugdcoach. 'Het hoogtepunt was het onjuist invullen van gewerkte uren. Het gebeurde dat we eens drie dagen naar Berlijn of Londen gingen, maar dat we maar uitbetaald werden voor 80 minuten netto speeltijd (de duur waarin coaches echt bezig zouden zijn met de jongeren, nvdr.). Deed ik mijn mond open, dan kreeg ik te horen dat er duizenden stonden te wachten om het voor 200 euro te doen. Op een maand verdienden we 450 euro. Dat is ruim onder het minimumloon, niet gewoon een beetje.' Deze 'mini-jobbers' of '450 euro-medewerkers' mochten aan dat loon wettelijk slechts 40 uur per maand voor de club werken. In werkelijkheid gebeurde het dat ze drie tot vier keer langer werden ingezet. Verder zou er ook loon in zwart geld zijn uitbetaald.Maar Bayern is niet de enige club in Duitsland waar onderzoek naar wordt gedaan. Eerder werden ook al huiszoekingen gedaan bij Augsburg. Volgens het Duitse blad BILD zou het ook een gangbare praktijk zijn bij veel Duitse profclubs. Daarbij zou het niet louter gaan om jeugdcoaches, maar ook om chauffeurs en begeleiders. Zij zijn dus erg aandachtige toeschouwers bij de zaak tegen de Rekordmeister.