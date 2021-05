Bayern München is voor het negende seizoen op een rij Duits landskampioen. Voor de 31ste keer in de clubgeschiedenis nemen ze Die Meisterschale mee naar Beieren. Welke actoren en momenten leidden daartoe?

De rol van de coach

Niko Kovac won dan wel de Bundesliga, maar maakte verder weinig indruk in Beieren. Halverwege diens tweede seizoen werd hij in 2019 ontslagen. Waarom het niet matchte: zijn speelstijl paste niet bij het aanwezige spelersmateriaal. Hansi Flick, assistent van de Kroaat, nam over en liet de ploeg weer extreem aanvallend voetballen met een ongezien hoge defensieve lijn. Om snelle counters tegen te gaan zette hij David Alaba centraal achterin en flankaanvaller Alphonso Davies linksachter. Zo won hij een sextupleen stoomde hij ook dit seizoen eenvoudig richting het kampioenschap.

De bepalende spelers

Met een ongemakkelijk woordmopje toonde Thomas Müller aan hoe belangrijk de Poolse superspits voor Der Rekordmeister is. 'Wij hebben Robert Lewangoalski', knikte hij al lachend. Dat was na een seizoen waarin de nummer negen 55 doelpunten maakte in alle competities. Dit seizoen lijkt hij, ondanks een blessure, met 35 doelpunten na 25 wedstrijden goed op weg om het Bundesligarecord van Gerd Müller in 1971/72 (40) te breken.

Thomas Müller is met 54 (aanpassen als hij in kampioenenwedstrijd scoort) doelcontributies ook erg invloedrijk, net zoals David Alaba die achterin voor penetratie zorgt met zijn gewaagde passing én met zijn snelheid defensief belangrijk is.

Will someone take Muller's phone off him?!



He's determined to make 'LewanGOALski' a thing 🤣 pic.twitter.com/bGJyZEKIf5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 21, 2020

Onbedreigd

Dat Bayern München jaar na jaar wegloopt met het kampioenschap zijn we gewend. Hun monopolie op het Duitse voetbal vestigden Die Roten eind de jaren '90 en lijkt niet snel te eindigen. Ook dit seizoen is dat niet anders: na een 1 op 6 van RB Leipzig tegen TSG Hoffenheim en FC Köln vergrootte de voorsprong van Bayern München tot 10 punten. De Beierse ploeg won dit seizoen 8 keer niet, waarvan drie verliespartijen. Zoals gewoonlijk legde het verder een bijna foutloos parcours af en is het voornamelijk de onkunde van de tegenstand waardoor Bayern onbedreigd blijft.

Het cijfer van het seizoen: 1,27

Vorig seizoen incasseerde Hansi Flick 16 doelpunten in 24 wedstrijden. Dat zijn er 0,67 per match. Die efficiëntie is dit seizoen flink verminderd. Het incasseerde al 38 doelpunten na 30 wedstrijden, een ratio van 1,27. Een deelreden is de ondergewaardeerde controleurrol van de vertrokken Thiago Alcantara die ook zonder bal positioneel feilloos was. Bovendien heeft de blessure van de bliksemsnelle Alphonso Davies zowel offensief als defensief een impact gehad. Onder meer in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League werd dat duidelijk.

Opmerkelijk

Flick was de assistent van Joachim Löw tijdens het gewonnen WK van 2014 in Brazilië. Daarna werd hij sportief directeur van de DFB en vulde hij die functie ook in bij TSG Hoffenheim. Hoewel hij bewees een uitstekend coach te zijn op clubniveau, lijkt hij zich niet volledig in zijn element te voelen wanneer hij dagelijks op het oefenveld moet staan. Ondanks dat hij vorig jaar nog zijn contract verlengde tot 2023, verklaarde de succestrainer al dat hij zijn positie deze zomer zal verlaten. Hij is één der topfavorieten om na he EK de nieuwe bondscoach te worden.

