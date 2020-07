Hansi Flick is bezig aan een indrukwekkende prestatie bij Bayern München.

De overwinning in de bekerfinale tegen Hannover (2-4) was Flicks 29e overwinning in 32 wedstrijden. Met nog één gelijkspel en twee nederlagen komt hij aan 88 punten op een totaal van 96.

Dat is zelfs beter dan de start van Pep Guardiola bij Bayern München. Toen de Catalaan de teugels in handen nam in 2013 pakte hij in 32 matchen 28 overwinningen, 2 gelijke spelen en 2 nederlagen. Guardiola startte er beter dan hij deed bij Manchester City of FC Barcelona. Het leek een onklopbaar record, tot Hansi Flick kwam.

Flick heeft nu ook de kans om zich onsterfelijk te maken door te doen wat Guardiola nooit kon: de Champions League, en dus de treble, winnen.

Het zou pas de tweede keer in de geschiedenis van Bayern zijn dat dat lukt. Alleen Jupp Heynckes deed het hem voor in 2013, ironisch genoeg net voor Guardiola kwam.

Treble?

Flick wordt niet beschouwd als het 'genie' dat Guardiola is, maar hij wordt gewaardeerd om zijn trouw en discipline. Hij heeft het team dat onder Niko Kovac op een dood spoor zat, nieuw leven ingeblazen.

Thiago Alcantara is opnieuw belangrijker, een talent als Alphonso Davies mag van Flick zijn neus aan het venster steken en veteranen zoals Thomas Müller krijgen de kans om te laten zien wat ze nog kunnen.

Bayern München lijkt onstopbaar op dit moment en met de vorm die ze nu etaleren, zijn ze zeker een kandidaat op eindwinst in de Champions League. Alleen: het kampioenenbal begint pas in augustus, dus moet er nog een maand overbrugd worden. Intussen gaan de Spaanse, Italiaanse en Engelse competities nog even door.

Maar met een 3-0-winst uit de heenwedstrijd tegen Chelsea kan Bayern zich wel een kleine uitschuiver veroorloven in Stamford Bridge.

Stilstaande fases

Een bijkomend voordeel voor Bayern: ze hebben met Hansi Flick een trainer die weet wat een knock-outtoernooi is. Hij was immers assistent van Joachim Löw in 2014 toen Duitsland het WK won in Brazilië.

Flick kreeg destijds de credits voor het verbeteren van de stilstaande fases bij Duitsland. Laat het nu net stilstaande fases zijn die Guardiola de das omdeden bij Bayern in de Champions League van 2014. Bayern incasseerde drie goals na stilstaande fases in een 4-0-nederlaag tegen Real Madrid.

In Das Reboot, het boek over het WK 2014 van de befaamde journalist Raphael Honigstein, wordt Flick geciteerd. Hij zegt dat Bayerns nederlaag tegen Real in 2014 de nationale ploeg overtuigde van het belang van stilstaande fases. En dat loonde: op het WK maakte Duitsland vijf goals (penalty's niet inbegrepen) uit stilstaande fases.

Straks, in de knock-outfase van de Champions League, zou die ervaring wel eens van pas kunnen komen.

Steve Van Herpe

