'Als wassen beelden ondergingen de verdedigers van Barcelona hoe ze werden verscheurd door hongerige wolven.'

Met een zelden geziene machtsdemonstratie scheurde Bayern München in een historische wedstrijd Barcelona helemaal uit elkaar. Een Spaanse krant sprak van geen wedstrijd, maar van een koelbloedige moord en Bayern-trainer Hansi Flick stond na de achtste goal van zijn ploeg enigszins gegeneerd te kijken. Hij leek medelijden te hebben met de totale vernietiging van het Catalaanse voetbalmonument. Als wassen beelden ondergingen de verdedigers van Barcelona hoe ze werden verscheurd door hongerige wolven.

Negentig minuten lang pakte Bayern München uit met brutaal dominant voetbal, aangedreven door een zelden gezien zelfbewustzijn. Tien maanden geleden wist Bayern nog niet hoe het een 3-1 voorsprong tegen hekkensluiter Paderborn moest verdedigen, nu staat er een pletwals op het veld, een ploeg die mekaar van binnen en van buiten kent. Met een spits als Robert Lewandowski die ook waardevol is als hij maar één van de acht doelpunten maakt, met een gretige Thomas Müller, met jonge voetballers als Leon Goretzka, Joshua Kimmech en zeker Serge Gnabry die helemaal open bloeiden nadat ze aanvankelijk balanceerden tussen vallen en opstaan.

Bayern drijft op een familiegevoel.

Vol zelfvertrouwen was Bayern na een trainingskamp in de Algarve naar Lissabon gereisd. De teamspirit is nooit beter geweest dan op dit moment. Dat heeft te maken met de aanpak van de voormalige co-trainer Hansi Flick die op 3 november 2019, na een 1-5-nederlaag van Bayern tegen Eintracht Frankfurt, als vervanger van Niko Kovac een rij opschoof. Flick kreeg eerst twee wedstrijden en vervolgens tot aan het einde van de heenronde de tijd om zich te bewijzen. Hij nam dit ambt ontspannen aan. En verblufte het bestuur door tijdens de winterstop te eisen dat hij bij iedere mogelijke transfer een vetorecht had.

Hansi Flick, die als co-trainer van Joachim Löw in de nationale ploeg al zwaar werd onderschat, schept rond zich een sfeer waarin iedereen zich goed voelt. Een familiegevoel als het ware. Zo herstelde hij bliksemsnel de harmonie. Flick betrekt spelers bij de tactiek, ze krijgen zelfs inspraak in de maaltijden die tijdens afzonderingen of trainingskampen worden geserveerd. Hij praat veel met spelers, zeker met degene die met zichzelf in de knoop liggen. Zo haalden bijvoorbeeld Jerome Boateng en Thomas Müller, eerder haast gedegradeerd tot figuranten, weer hun vertrouwd niveau.

Het is ook de kracht van het positivisme die dit Bayern vooruit drijft en heeft geleid tot deze brutale overval op Europa. Naast enkele verschuivingen in het elftal. Alles anders als een zege in deze Champions League zou na deze historische 8-2 tegen Barcelona een teleurstelling zijn. Bayern heeft zo'n sterk bolwerk dat, op Lewandowski en doelman Manuel Neuer na, iedere speler probleemloos kan worden vervangen.

Het verstoort het radarwerk allerminst. Bayern voetbalt zonder angst. En het groeiproces is nog niet ten einde, de automatismen kunnen verder geperfectioneerd worden. Zo ziet Hansi Flick het. En met hem de hele ploeg. Zo wordt de eindfase van de Champions League door de club gezien: als onderdeel van een leerproces. Zonder de zin voor realiteit te verliezen. Het is zoals Fick het na deze eclatante 8-2 zege stelde: 'De volgende wedstrijd begint weer bij een 0-0.'

Met een zelden geziene machtsdemonstratie scheurde Bayern München in een historische wedstrijd Barcelona helemaal uit elkaar. Een Spaanse krant sprak van geen wedstrijd, maar van een koelbloedige moord en Bayern-trainer Hansi Flick stond na de achtste goal van zijn ploeg enigszins gegeneerd te kijken. Hij leek medelijden te hebben met de totale vernietiging van het Catalaanse voetbalmonument. Als wassen beelden ondergingen de verdedigers van Barcelona hoe ze werden verscheurd door hongerige wolven.Negentig minuten lang pakte Bayern München uit met brutaal dominant voetbal, aangedreven door een zelden gezien zelfbewustzijn. Tien maanden geleden wist Bayern nog niet hoe het een 3-1 voorsprong tegen hekkensluiter Paderborn moest verdedigen, nu staat er een pletwals op het veld, een ploeg die mekaar van binnen en van buiten kent. Met een spits als Robert Lewandowski die ook waardevol is als hij maar één van de acht doelpunten maakt, met een gretige Thomas Müller, met jonge voetballers als Leon Goretzka, Joshua Kimmech en zeker Serge Gnabry die helemaal open bloeiden nadat ze aanvankelijk balanceerden tussen vallen en opstaan.Vol zelfvertrouwen was Bayern na een trainingskamp in de Algarve naar Lissabon gereisd. De teamspirit is nooit beter geweest dan op dit moment. Dat heeft te maken met de aanpak van de voormalige co-trainer Hansi Flick die op 3 november 2019, na een 1-5-nederlaag van Bayern tegen Eintracht Frankfurt, als vervanger van Niko Kovac een rij opschoof. Flick kreeg eerst twee wedstrijden en vervolgens tot aan het einde van de heenronde de tijd om zich te bewijzen. Hij nam dit ambt ontspannen aan. En verblufte het bestuur door tijdens de winterstop te eisen dat hij bij iedere mogelijke transfer een vetorecht had.Hansi Flick, die als co-trainer van Joachim Löw in de nationale ploeg al zwaar werd onderschat, schept rond zich een sfeer waarin iedereen zich goed voelt. Een familiegevoel als het ware. Zo herstelde hij bliksemsnel de harmonie. Flick betrekt spelers bij de tactiek, ze krijgen zelfs inspraak in de maaltijden die tijdens afzonderingen of trainingskampen worden geserveerd. Hij praat veel met spelers, zeker met degene die met zichzelf in de knoop liggen. Zo haalden bijvoorbeeld Jerome Boateng en Thomas Müller, eerder haast gedegradeerd tot figuranten, weer hun vertrouwd niveau. Het is ook de kracht van het positivisme die dit Bayern vooruit drijft en heeft geleid tot deze brutale overval op Europa. Naast enkele verschuivingen in het elftal. Alles anders als een zege in deze Champions League zou na deze historische 8-2 tegen Barcelona een teleurstelling zijn. Bayern heeft zo'n sterk bolwerk dat, op Lewandowski en doelman Manuel Neuer na, iedere speler probleemloos kan worden vervangen.Het verstoort het radarwerk allerminst. Bayern voetbalt zonder angst. En het groeiproces is nog niet ten einde, de automatismen kunnen verder geperfectioneerd worden. Zo ziet Hansi Flick het. En met hem de hele ploeg. Zo wordt de eindfase van de Champions League door de club gezien: als onderdeel van een leerproces. Zonder de zin voor realiteit te verliezen. Het is zoals Fick het na deze eclatante 8-2 zege stelde: 'De volgende wedstrijd begint weer bij een 0-0.'