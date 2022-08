Na de drukke transferzomer bij Bayern, zit er nu een klein kapitaal op de bank.

Met overtuiging is Bayern München ook zonder Robert Lewandowski aan het nieuwe seizoen begonnen. Een 1-6-zege op Eintracht Frankfurt op de openingsspeeldag, vervolgens een 2-0-overwinning tegen VfL Wolfsburg, nadat eerder al met een 5-3-zege tegen RB Leipzig de Supercup werd binnengehaald.Bayern baadt in weelde. Want wat valt op bij de Duitse recordkampioen? In beide competitiewedstrijden zat liefst 212 miljoen euro op de bank. Matthijs de Ligt, voor 70 miljoen euro binnengehaald van Juventus om de defensie te leiden, is net zo goed invaller als de twee jaar geleden bij Manchester City voor 60 miljoen euro weggeplukte Leroy Sané. Ook de Nederlander Ryan Gravenberch en de jonge Fransman Mathys Tell staan voorlopig niet aan de aftrap, net zoals de Marokkaans-Nederlands rechtsachter Noussair Mazraoui, al werd die transfervrij van Ajax overgenomen. Zo is de Senegalees Sadio Mané de enige aankoop in de basisploeg.Trainer Julian Nagelsmann ziet voorlopig geen reden om veel te wisselen, ook al niet omdat sommige spelers, zoals de 19-jarige middenvelder Jamal Musiala, een hoog niveau halen. Niet gemakkelijk zal het voor de jonge trainer zijn om de dure bank tevreden te houden. In de omgang met vedetten werd er Nagelsmann vorig seizoen een gebrek aan kordaatheid aangewreven. Maar er kondigt zich in september een zware maand aan waarin er, met wedstrijden voor de Champions League, mogelijk wat geroteerd zal worden.