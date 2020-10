De CL-winnaar opent de groepsfase in poule A thuis met het stugge en viriele Atlético Madrid als tegenstander.

De huurling is terug in Beieren. Daarmee doelen we op de Braziliaanse flankaanvaller Douglas Costa (30). 'Huurling', zo werd hij in augustus 2017 door toenmalig voorzitter Uli Hoeness bestempeld. De Zuid-Amerikaan was net voor 6 miljoen euro verhuurd aan Juventus, nadat hij op twee seizoenen tijd 'niet naar verwachting had gepresteerd, maar ook karakterieel minder beviel dan aanvankelijk ingeschat'. Een logische redenering, want de verhouding investering-rendement klopte helemaal niet.

...

De huurling is terug in Beieren. Daarmee doelen we op de Braziliaanse flankaanvaller Douglas Costa (30). 'Huurling', zo werd hij in augustus 2017 door toenmalig voorzitter Uli Hoeness bestempeld. De Zuid-Amerikaan was net voor 6 miljoen euro verhuurd aan Juventus, nadat hij op twee seizoenen tijd 'niet naar verwachting had gepresteerd, maar ook karakterieel minder beviel dan aanvankelijk ingeschat'. Een logische redenering, want de verhouding investering-rendement klopte helemaal niet. In juli 2015 had Bayern München maar liefst 30 miljoen euro voor hem betaald aan Sjachtar Donetsk. Na twee seizoenen klokte de linksvoetige dribbelaar af op amper acht doelpunten in vijftig wedstrijden. Op huurbasis in Turijn overtuigde Douglas Costa echter wél, in die mate dat ze hem bij Juve in de zomer van 2018 definitief overnamen voor 40 miljoen euro.Maar sinds 5 oktober vertoeft Douglas Costa opnieuw in München. Bayern besliste immers om de Braziliaan te huren van de Oude Dame. Waarop al snel de meest pertinente vraag naar boven kwam in de Duitse media: wat kan de winnaar van de triple doen met een speler die het zelf drie jaar geleden afschreef?Het gedrag van de clubleiding wordt verklaard door de coronacrisis. In juli werd wensspeler Leroy Sané voor bijna 50 miljoen euro gekocht bij Manchester City. Aanvankelijk was het de bedoeling om nog zo'n tweede klepper in huis te halen, met Kai Havertz van Bayer Leverkusen. Maar dat bleek té onrealistisch en financieel onhaalbaar. Pas op het einde van de transferperiode ging sportief directeur Hasan Salihamidzic in op de roep om versterking, kenbaar gemaakt door coach Hansi Flick. Uiteindelijk werden er vier relatief goedkope 'seizoensarbeiders' gevonden. De Franse rechterverdediger Bouna Sarr (28, 2024) kwam voor 9 miljoen euro over van Ol. Marseille, de Spaanse verdedigende middenvelder Marc Roca (23, 2025) werd voor hetzelfde bedrag overgenomen van Espanyol uit Barcelona. De Duits-Kameroense aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting (31, 2021) haalde men transfervrij op bij PSG, en de komst van Douglas Costa voor de flanken werd hierboven al uit de doeken gedaan. Maar zijn dat nu de spelers die voor het verschil moeten zorgen in het voorjaar van 2021, als de knock-outfase van de Champions League op het prgramma staat?Het toont aan dat zelfs een grootmacht als Bayern München het momenteel niet zo eenvoudig heeft om witte merels te vinden. Of je moet ze heel jong en goedkoop halen, zelf boetseren en laten uitgroeien tot wereldtoppers, zoals gebeurde met Alphonso Davies. De 19-jarige Canadees werd in januari 2019 voor 10 miljoen euro getransfereerd van de Vancouver Whitecaps FC en heeft nu al door zijn stormachtige evolutie een marktwaarde van minstens 80 miljoen euro. Een andere optie is extreem veel geld op tafel leggen, voor spelers die al bewezen op het hoogste niveau voor een meerwaarde te kunnen zorgen, zoals Sané.Flick wil met Costa en Choupo-Moting op korte termijn, en bij een zeer krachtrovend seizoen, over voldoende wisselmogelijkheden beschikken want roteren zal nodig zijn met titularisspelers als Serge Gnabry, Kingsley Coman en/of goalgetter Robert Lewandowski. Ook Sarr is een volwaardig alternatief voor landgenoot Benjamin Pavard of Joshua Kimmich. Alleen Roca wordt aanzien als een duurzame oplossing. Aan de coach om de Spanjaard, net als eerder gebeurde met Leon Goretzka, fysiek en sportief een metamorfose te laten ondergaan en een dragende speler te worden.