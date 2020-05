De Duitse topclub wil de druk wegnemen bij erg jonge kinderen en moedigt hen aan om op die leeftijd ook van andere sporten te proeven. Een opmerkelijk initiatief.

Vanaf het seizoen 2021/22 zal de U9 verdwijnen en een jaar later ook de U10. Dat heeft Bayern München bekendgemaakt op zijn site. De opleiding bij de Duitse topclub zal dus slechts beginnen vanaf de U11.

Holger Seitz, die de sportieve lijnen uitzet op de FC Bayern Campus, legt uit: 'De club is zich bewust van zijn sociale verantwoordelijkheid, zeker voor de erg jonge voetballers in en rond München en de aanpalende regio's. Dankzij deze stap zal het voor kinderen mogelijk zijn om langer in de vertrouwde omgeving van hun thuisclub te blijven zonder druk om te presteren.'

Peter Wenninger, sportief directeur van de U9 tot de U15 bij Bayern, geeft nog een andere belangrijke reden: 'We willen hierdoor meer creatieve vrijheid geven aan erg jonge kinderen. Zo kunnen ze ook andere sporten proberen. Studies hebben immers aangetoond dat het aanleren van verschillende sportvaardigheden een positieve invloed kan hebben op iemands voetbalprestaties.'

Bayern zal wel geregeld trainingssessies voor jonge spelertjes blijven organiseren op de FC Bayern campus of op locatie bij andere clubs, met het oog op het spotten van talent. Zo plukte het in 2000 bijvoorbeeld de toen 10-jarige Thomas Müller weg bij het naburige TSV Pähl.

