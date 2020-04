De 55-jarige interimcoach en oud-speler van Bayern kreeg van de clubleiding een verlengd contract tot 2023.

Thomas Tuchel, José Mourinho, Mauricio Pochettino, tot zelfs Ajaxcoach Erik ten Hag. Al deze namen passeerden de revue in november vorig jaar, toen Bayern München afscheid nam van de Kroaat Niko Kovac. Assistent-trainer Hansi Flick (55) nam op interimbasis over, hetgeen voorzitter Uli Hoeness en zijn opvolger Herbert Hainer - sinds 15 november - de kans zou geven om uit te pakken met een prestigieuze naam om de Rekordmeister uit het moeras te loodsen.

Hetgeen in eerste instantie gold voor twee duels werd al snel een vraag om over te nemen tot de winterstop, waarna de overeenkomst opnieuw werd verlengd tot aan het einde van dit seizoen. Flick, die tussen 1985 en 1990 in 104 duels uitkwam voor de Beierse grootmacht als middenvelder, gaf het team een nieuw elan. Dat resulteerde in opnieuw spektakelrijk voetbal, met meer goals en aanvallende impulsen, maar ook succes in de Bundesliga, DFB-Pokal (halve finale tegen Eintracht Frankfurt) én de Champions League (0-3 na de heenwedstrijd in de achtste finales).

Echte peoplemanager

Op amper negen maanden tijd toonde Flick, tussen 2006 en 2014 assistent van bondscoach Joachim Löw, dat hij in zijn eerste opdracht als hoofdtrainer over specifieke kwaliteiten beschikt. Als een echte peoplemanager zorgde hij voor unanimiteit in de kleedkamer, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor aanvoerder Manuel Neuer en de onder Kovac uitgerangeerde Thomas Müller. Zij pompten weer winnaarsmentaliteit in de groep.

Müller hervond zijn opportunisme en gold als ideale vervanger voor scoremachine Robert Lewandowski tijdens diens afwezigheid door blessure. Flick stak ook veel tijd in persoonlijke gesprekken met de invallers Philippe Coutinho en Corentin Tolisso.

Canadese revelatie

'Hansi is loyaal en gedisciplineerd', zegt sportief directeur Hasan Salihamidzic, verwijzend naar de 18 zeges op de 21 duels van Bayern München onder Flick. Met een gemiddelde van 2,47 punten mag hij terecht trots zijn, want in het verleden deed enkel de illustere Pep Guardiola met 2,52 nog beter. Maar bovenal loodste hij de ploeg van de zevende naar de eerste plaats, waarbij Bayern München tot de competitiestop midden maart een voorsprong van vier punten telde op Borussia Dortmund.

Ondanks de blessures van Niklas Süle en Lucas Hernández werd ook defensief stabiliteit geïnstalleerd, door de (tactische) vondst om David Alaba centraal achterin links te posteren, en als offensieve back voluit de kaart te trekken van de Canadese revelatie Alphonso Davies (19).

Flick overtuigde een eerste keer het Beierse bestuur op 9 november, bij de eclatante 4-0-zege tegenover Borussia Dortmund, in Londen - bij het bezoek aan Chelsea - volgde de bevestiging. Die avond, ter gelegenheid van zijn 55e verjaardag, gaf Karl-Heinz Rummenigge als voorzitter van de raad van bestuur een balpen cadeau, om er smalend aan toe te voegen 'eentje waarmee je papieren kan tekenen'. Hetgeen dus nu ook effectief plaatsvond.

(Frédéric Vanheule)

