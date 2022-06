Elke dag neemt Sport/Voetbalmagazine een buitenlandse topclub onder de loep. We kijken even terug op het voorbije seizoen en blikken vooruit naar de uitdagingen in de toekomst. Vandaag: Bayern München.

Sterke en zwakke punten

Een tiende opeenvolgende nieuwe titel en toch geen tevredenheid. Bayern München sneuvelde te vroeg in de Duitse beker - een ontluisterende 5-1 op Borussia Mönchengladbach - en het struikelde voortijdig in de Champions League. De kracht lag in de aanval. Bayern maakte 97 goals, het speelde vrijwel het hele seizoen met vijf pure aanvallers. Van de andere kant maakte de defensie niet altijd een zekere indruk. Er werd te veel ruimte weggegeven en te weinig gestructureerd gevoetbald. Toch heeft Bayern samen met RB Leipzig de beste defensie: 37 tegentreffers.Het spel van de kampioen was niet zo sprankelend als in het verleden, er trad vooral in de terugronde bij momenten een zekere laksheid op. Maar de andere ploegen konden daar niet van profiteren. De titel werd relatief ingetogen gevierd en er waren in de bestuurskamer wat interne wrijvingen. Vooral het functioneren van de nieuwe sterke man Oliver Kahn werd op de korrel genomen. En Uli Hoeness, die sinds november 2019 geen voorzitter meer is, komt nog altijd één keer per week naar de club en kijkt heel kritisch naar Kahn.Julian Nagelsmann, die voetbal als wetenschap aanziet, kondigde bij zijn aanstelling aan dat hij een trainer is die geen vaste formatie heeft. Het is dan ook moeilijk om hem vast te pinnen op een systeem. Hij pakt soms uit met een 2-3-5, maar dat kan net zo goed een 3-1-5-1 of een 3-6-1 zijn. Hij wil dat zijn ploeg controle uitoefent door balbezit en de tegenstander verrast door het tempo en de richting van de bal te veranderen.Nagelsmann kan bevlogen over voetbal praten. Bij Hoffenheim en RB Leipzig hingen de spelers aan zijn lippen en kon hij vaak experimenteren, bij Bayern is dat anders. Daar moet je als trainer voor iedere nederlaag verantwoording afleggen en wordt alles onder het vergrootglas gelegd. Daaraan heeft Nagelsmann moeten wennen. Toch gaat hij regelmatig de discussie aan met zijn selectie, hij wil niet de indruk geven dat hij zijn spelers een speelwijze opdringt.Met 35 doelpunten werd Robert Lewandowski nog maar eens topschutter, terwijl hij zich niet altijd even goed voelde in de spelwijze die Julian Nagelsmann oplegt. Hij vind moeilijk ruimte en zegt dat er weinig bewegingsvrijheid is.Toch blijft Lewandowski een spits van een uitzonderlijk niveau. Een aanvaller die in officiële wedstrijden elk jaar tussen de 40 en 50 goals maakt is niet te vinden. Een eventueel vertrek van de Pool zal een grote leemte nalaten.Veel hangt af van Robert Lewandowski. En diens eventuele vervanger. Bij Bayern maken ze zich sterk dat de spits zijn tot medio 2023 lopend contract uitdoet, Oliver Kahn liet gedecideerd horen dat hij niet zal vertrekken en zijn voorganger Karl-Heinz Rummenigge zei onlangs in een interview dat Barcelona op sportief vlak minder te bieden heeft dan Bayern. Lewandowski zelf gaat uit van een vertrek.Julian Nagelsmann houdt in zijn plannen voor volgend seizoen rekening met Lewandowski en wil zijn ploeg via een paar gerichte aankopen verbeteren. Spelers die, zoals Ryan Gravenberch van Ajax, het positiespel verbeteren. Dat zal ook nodig zijn om de afstand met clubs als Real Madrid, Liverpool en Manchester City niet groter te laten worden. Voorlopig houdt Bayern zich rustig op de transfermarkt. Maar wordt er anderzijds ook aan international Serge Gnabry getrokken.Maar kennelijk wil Bayern zich toch voor een en ander wapenen. Het wil de 30-jarige Senegalees Sadio Mané van Liverpool en biedt voor hem 30 miljoen euro. Liverpool heeft de transferprijs op 50 miljoen euro gezet. En Nagelsmann heeft Konrad Laimer van RB Leipzig op zijn verlanglijstje gezet. Als pressingmachine in middenveld. Hoe dan ook gaat Bayern op zoek naar andere patronen.