De Bundesliga gaat pas volgend weekend van start, dus is het nog oefenmatchen geblazen in Duitsland. Bayern München ging wat vertrouwen tanken tegen de amateurs van FC Rottach-Egern: 23-0!

Het verlies in de Duitse Supercup van vorig weekend tegen Borussia Dortmund moet coach Niko Kovac en zijn ploeg toch pijn hebben gedaan. In de zoektocht naar een vertrouwensherstel bleek de amateurploeg FC Rottach-Egern het perfecte slachtoffer. Bayern scoorde zo maar eventjes 23 doelpunten in negentig minuten. Om de vier minuten trilden dus de netten.

Vorig seizoen oefenden beide teams ook al eens tegen elkaar. Toen werd het 20-2. Tijd voor revanche, moeten de amateurs gedacht hebben. Niet dus, de verdediging hield het een zestal minuten vol maar vanaf dan werd het een regelrechte rottach.Drieëntwintig goals om de oren. Een dubbeltje van Renato Sanches, een hattrick van Robert Lewandowski en een quadrupple van Corentin Tolisso. Tussendoor scoorden ook jonkie Leon Dajuku en Serge Gnabry. Allemaal in de eerste veertig minuten.

In de tweede helft diepte Bayern de 11-0 voorsprong nog verder uit met onder andere hattricks van Thomas Müller en Leon Goretzka. 'Moedig', noemde Die Rekordmeister de amateurs in hun matchverslag. 'Spijtig dat ze dit jaar niet konden scoren, maar het resultaat was eigenlijk niet belangrijk.' Makkelijk praten, als je zelf 23-0 wint.