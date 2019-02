Bayern München heeft grootse plannen op de transfermarkt

'Mocht je eens weten wie we al zeker vastlegden voor volgend seizoen.' Met die zin in het Sport1-tv-programma Doppelpass scherpte Uli Hoeness enkel maar de nieuwsgierigheid aan, want in Duitsland is er al geruime tijd kritiek op de transferpolitiek van Bayern München. De kampioen gaf vorig jaar geen euro uit aan nieuwkomers, ondanks de bijna-veteranenleeftijd van Franck Ribéry (35), Arjen Robben (35) en Rafinha (33). 'We spaarden wat.'

De voorzitter sprak over dikke vissen waarnaar ze hebben gehengeld de afgelopen maanden. Maar eerst verdedigde Hoeness de gevolgde strategie van de afgelopen maanden. 'Twee spelers in onze selectie moeten we zeer dankbaar zijn', verklaarde hij. 'Dan doel ik vooral op Robben en Ribéry. We willen hen ook niet voor het hoofd stoten. Bayern München was bereid om het kampioenschap een jaartje op te offeren. Zo kunnen bepaalde profs op een waardige manier afscheid nemen van ons team en de Bundesliga. Ik won in mijn leven ook al vijftig prijzen. Daarom kijk ik niet meer op een titel meer of minder. Nu is het dus de kunst om naar een goede overgang te gaan, zeg maar een soft Brexit.'

Stevige verjongingsoperatie

Cynisch werd Hoeness, omdat hij zich ergert aan de berichtgeving over zijn club. 'We staan vijf maanden niet bovenaan het klassement. En het hele land leek van slag. Wij zitten nog in de kwartfinale van de Duitse beker en maken nog kans om door te stoten in de Champions League.'

Het laatste grote zomertransferoffensief van Bayern München vond plaats in de zomer van 2012, na de verloren CL-finale tegenover Chelsea (1-1 en 4-3 na penalty's) in de eigen Allianz Arena. Een jaar leidde dat al tot een triple, onder andere door de aanwerving van Dante Bonfim, Mario Mandzukic en de nog altijd aanwezige polyvalente Spanjaard Javi Martínez (30).

Hoeness sluit niet uit dat een miljoenentransfer zoals Virgil van Dijk, waarvoor Liverpool 80 miljoen euro neertelde, tot de mogelijkheden behoort. 'Wanneer we Lucas Hernández kunnen krijgen, dan kan ik me voorstellen dat we zo'n som durven neer te tellen.' De opstapclausule voor de 23-jarige Franse verdediger van Atlético Madrid ligt ongeveer zo hoog.

Dat ook Benjamin Pavard (22) voor 35 miljoen euro al werd vastgelegd van VfB Stuttgart, kon of mocht de voorzitter niet bevestigen omwille van het respect dat hij heeft voor de oud-wereldkampioenen Mats Hummels en Jérôme Boateng. Maar een stevige verjongingsoperatie zit er aan te komen bij het team van 'de hoogintelligente trainer' Niko Kovac, die zich volgens Hoeness 'fantastisch ontwikkelde'.