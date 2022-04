Na een 3-1-zege tegen rivaal Borussia Dortmund werd Bayern München voor de tiende opeenvolgende keer kampioen. Maar in de club hangt na de Europese uitschakeling tegen Villarreal nog altijd een gedempte sfeer.

Het moest het seizoen van de vernieuwing worden. Met een verschuiving in de bestuurlijke top en met Julian Nagelsmann, een moderne trainer die innovatieve oefenvormen zou invoeren en zich meer dan wie ook zou bedienen van de wetenschap. Bayern leek klaar om Europa te veroveren.

Maar de onverwachte uitschakeling in de kwartfinale van de Champions League tegen Villarreal sloeg diepe wonden. Waar waren de nieuwe ideeën gebleven? Sportdirecteur Hasan Salihamidzic, zo klonk het, voerde niet echt een goeie transferpolitiek, veel van zijn zogenaamde ontdekkingen zitten op de bank. En welke impulsen gingen er eigenlijk uit van de nieuwe sterke man Oliver Kahn, de opvolger van de met pensioen vertrokken Karl-Heinz Rummenigge? Je hoorde en zag hem niet, het heette dat de ex-doelman werkte aan een nieuw concept. Concrete resultaten leverde dat nog niet op. Veel meer leek Kahn zich terug te trekken in de anonimiteit. Bovendien schoten contractbesprekingen met belangrijke spelers, zoals Robert Lewandowski, niet op.Alleen over Julian Nagelsmann hoorde je (nog) geen onvertogen woord. Hij had de stijl van de ploeg veranderd, hij laat Bayern met meer risico spelen dan zijn voorganger Hansi Flick. Zijn manier van voetballen, de tegenstander meteen bij de keel pakken, vraagt kracht, maar een andere spelcultuur aanzagen ze bij Bayern als een noodzaak. Nagelsmann moet voor zijn job niet vrezen. Ook niet na de uitschakeling tegen Villarreal. En ook al had hij een paar weken geleden na een 4-0-zege tegen Union Berlin gemopperd omdat de sfeer in het stadion beter kon zijn. Hij riskeerde het gehoon van de supporters, maar daar trok Nagelsmann, een perfectionist, zich niets van aan. Sprong naar de topDit Bayern München is niet de sterkste ploeg uit de geschiedenis. Maar het probleem ligt niet bij de zwaktes op het veld. De club bevindt zich in een moeilijke periode omdat de sprong naar de Europese top niet lukt. De Bundesliga wordt door de economische overmacht nog altijd gedomineerd, maar internationaal worstelt Bayern met dalende inkomsten en is er door de coronapandemie terrein verloren. Clubs als Liverpool en Manchester City, geleid door investeerders, slaan een steeds grote kloof.Bayern München staat nu voor een omwenteling. Miskopen kan de club zich niet meer veroorloven en het is de verwachting dat Nagelsmann zich meer met het transferbeleid zal willen bemoeien. Ook al dreigt hij dan geconfronteerd te worden met bepaalde gevoeligheden bij de bestuurders. En met een strikte hiërarchie waartegen Hansi Flick niet meer wilde vechten.In afwachting daarvan werd Bayern nog maar eens kampioen. Met op twee wedstijden van het einde, twaalf punten voorsprong op Borusia Dortmund en met voorlopig 94 doelpunten in 32 matchen. Het is de 31e titel uit de geschiedenis. Zo mocht er in de Beierse hoofdstad nog eens gevierd worden. Ook al is dit kampioenschap niet meer dan een troostprijs.