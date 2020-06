De Rekordmeister rondt dezer dagen de transfer af van Tanguy Kouassi, een 18-jarige verdediger van PSG. Hij wordt de zesde Fransman bij de Duitsers.

Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Lucas Hernández en Michaël Cuisance. Dat zijn de vijf Franse spelers in de kern van Bayern München, dat voor de achtste keer op rij Duits landskampioen werd.

Van alle clubs uit de vier Europese topcompetities (Premier League, La Liga, Serie A en Bundesliga) heeft Bayern daarmee het hoogste aantal Franse spelers in de A-kern, zo rekende L'Equipe uit. Ook FC Barcelona heeft er vijf, daarna volgen RB Leipzig, Real Madrid, Valencia en Tottenham met vier.

De vijf van Bayern zijn samen voorlopig goed voor 5692 speelminuten dit seizoen. Koploper in het aantal speelminuten is Pavard, die nu aan 2682 zit. Hij is de op twee na meest gebruikte speler bij de Rekordmeister. Alleen Manuel Neuer (2880) en Joshua Kimmich (2722) doen dit seizoen beter.

Nog een Fransman

Bild is er al zeker van: een van de komende dagen wordt de overgang van Tanguy Kouassi afgerond. PSG probeerde de 18-jarige verdediger nog in Parijs te houden met mooie beloftes, maar het talent - hij wordt zelfs de beste van zijn generatie genoemd - heeft ervoor gekozen om zijn carrière bij Bayern te lanceren. Afgelopen seizoen mocht hij een paar keer van het grote werk proeven als verdedigende middenvelder en kweet hij zich voorbeeldig van zijn taak.

Kouassi is de zoveelste parel uit de jeugdacademie van PSG die ervoor kiest om te vertrekken. Kingsley Coman (Juventus, nu Bayern), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), Moussa Dembélé (Fulham, nu Olympique Lyon), Boubakary Soumaré (Lille OSC), Christopher Nkunku (RB Leipzig) en Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) gingen hem voor.

Akkoord met Sané

Het seizoen is nog niet voorbij voor Bayern. Op 4 juli staat nog de bekerfinale tegen Bayer Leverkusen op het programma. En vanaf 12 augustus herneemt het in de Champions League. 'Bayern heeft een goeie kans om die te winnen', vindt Jürgen Klopp. De uitgangspositie in de 1/8 finale tegen Chelsea (3-0 in de heenwedstrijd) is alvast uitstekend.

Intussen maakte Bayern werk van de contractverlengingen van sterkhouders Thomas Müller en Manuel Neuer (allebei tot 2023). Philippe Coutinho (28), van wie de aankoopoptie niet gelicht werd, keert waarschijnlijk terug naar FC Barcelona. En Corentin Tolisso (25) mag vertrekken als er een goed bod komt.

De rest van de kern wordt zoveel mogelijk behouden en zelfs nog versterkt. Het bestuur van Bayern zou dicht bij een akkoord staan met Leroy Sané (24), voor wie het minder dan 50 miljoen euro hoopt te betalen aan Manchester City.

Ook Kai Havertz, het 21-jarige supertalent van Leverkusen, blijft in het vizier, maar het is niet zeker dat Bayern de vraagprijs van rond de 100 miljoen euro zal kunnen ophoesten.

