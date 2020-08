De toekomst behoort toe aan de atletisch sterke Duitse internationals Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich én Niklas Süle.

'Een heel bijzondere en speciale lichting', weet voormalig jeugdbondscoach Stefan Böger, die op het EK U17 in het Sloveense Ljubljana met de Duitse nationale ploeg pas in de finale na strafschoppen (4-5, 1-1 na verlengingen) de duimen moest leggen tegenover Nederland. Maar in tegenstelling tot toenmalig topschutter Max Meyer (na zijn doorbraak bij Schalke 04 sinds 2018 onder contract bij Crystal Palace en daar anoniem meedraaiend) zijn het naast Timo Werner (Chelsea) vooral de vier spelers van CL-winnaar Bayern München die de laatste weken en maanden sterk imponeerden.

Lees ook: De goedkoopste Champions Leaguewinnaar in jaren

Tics

'Ik ben er echt zeker van dat mijn beste tijd pas nu aanbreekt', opperde centrale middenvelder Goretzka - die in de zomer van 2018 Schalke 04 transfervrij voor de Beierse grootmacht tekende. 'Momenteel is hij de beste box-to-boxspeler ter wereld', zo luidt de inschatting van Ralf Rangnick (ex-RB Leipzig). De rechtsvoetige 25-voudig international onderging lichamelijk een stevige metamorfose sinds zijn overstap van Gelsenkirchen naar München, zo bleek uit beelden waarbij hij de beker met de grote oren in de handen had. Een halve bodybuilder met een enorme spiermassa in de armen.

Dat is ook hetgeen meteen opvalt bij centrale verdediger Niklas Süle, in juli 2017 voor 20 miljoen euro overgekomen van bij Hoffenheim. 'Die tijd bij de junioren en de andere jeugdselecties, dat voelde altijd aan als het dagelijkse werk bij een clubteam.' Ook Goretzka bevestigt dat de chemie die daar toen ontstond, vandaag voor een gunstige basis zorgt. 'Wij kennen ondertussen zeer goed de gewoonten en gebreken van de anderen', stelt de man die uitblonk aan de zijde van Thiago Alcántara of Joshua Kimmich op het middenveld van coach Hansi Flick.

Sleutelrol

De triple (Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League) is ondertussen een feit, waarbij Serge Gnabry vanaf de rechterkant als aanvaller sterk opviel door zijn hoge efficiëntie voor doel maar evenzeer als ideale foerier diende voor Thomas Müller en/of doelpuntenmachine Robert Lewandowski. 'Wanneer Bayern München sterk is, dan heeft dat ook enkel maar positieve gevolgen voor de Mannschaft', beweert voormalig voorzitter Uli Hoeness. 'Bij een volgend EK of WK zullen opnieuw vijf tot zes spelers van ons er bij zijn.'

Een sleutelrol daarbij lijkt, in navolging van eerder de polyvalente Philipp Lahm, weggelegd voor Joshua Kimmich. Hij is inzetbaar als rechtsback of controlerende middenvelder. 'Een sterke speler, maar vooral ook een persoonlijkheid die heel wat kan teweegbrengen. Joshua ontwikkelde zich ongelofelijk en beschikt over leiderskwaliteiten. Die jongen heeft honger naar prijzen, dat voel en zie je dagelijks.'

'Een heel bijzondere en speciale lichting', weet voormalig jeugdbondscoach Stefan Böger, die op het EK U17 in het Sloveense Ljubljana met de Duitse nationale ploeg pas in de finale na strafschoppen (4-5, 1-1 na verlengingen) de duimen moest leggen tegenover Nederland. Maar in tegenstelling tot toenmalig topschutter Max Meyer (na zijn doorbraak bij Schalke 04 sinds 2018 onder contract bij Crystal Palace en daar anoniem meedraaiend) zijn het naast Timo Werner (Chelsea) vooral de vier spelers van CL-winnaar Bayern München die de laatste weken en maanden sterk imponeerden.'Ik ben er echt zeker van dat mijn beste tijd pas nu aanbreekt', opperde centrale middenvelder Goretzka - die in de zomer van 2018 Schalke 04 transfervrij voor de Beierse grootmacht tekende. 'Momenteel is hij de beste box-to-boxspeler ter wereld', zo luidt de inschatting van Ralf Rangnick (ex-RB Leipzig). De rechtsvoetige 25-voudig international onderging lichamelijk een stevige metamorfose sinds zijn overstap van Gelsenkirchen naar München, zo bleek uit beelden waarbij hij de beker met de grote oren in de handen had. Een halve bodybuilder met een enorme spiermassa in de armen. Dat is ook hetgeen meteen opvalt bij centrale verdediger Niklas Süle, in juli 2017 voor 20 miljoen euro overgekomen van bij Hoffenheim. 'Die tijd bij de junioren en de andere jeugdselecties, dat voelde altijd aan als het dagelijkse werk bij een clubteam.' Ook Goretzka bevestigt dat de chemie die daar toen ontstond, vandaag voor een gunstige basis zorgt. 'Wij kennen ondertussen zeer goed de gewoonten en gebreken van de anderen', stelt de man die uitblonk aan de zijde van Thiago Alcántara of Joshua Kimmich op het middenveld van coach Hansi Flick.De triple (Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League) is ondertussen een feit, waarbij Serge Gnabry vanaf de rechterkant als aanvaller sterk opviel door zijn hoge efficiëntie voor doel maar evenzeer als ideale foerier diende voor Thomas Müller en/of doelpuntenmachine Robert Lewandowski. 'Wanneer Bayern München sterk is, dan heeft dat ook enkel maar positieve gevolgen voor de Mannschaft', beweert voormalig voorzitter Uli Hoeness. 'Bij een volgend EK of WK zullen opnieuw vijf tot zes spelers van ons er bij zijn.' Een sleutelrol daarbij lijkt, in navolging van eerder de polyvalente Philipp Lahm, weggelegd voor Joshua Kimmich. Hij is inzetbaar als rechtsback of controlerende middenvelder. 'Een sterke speler, maar vooral ook een persoonlijkheid die heel wat kan teweegbrengen. Joshua ontwikkelde zich ongelofelijk en beschikt over leiderskwaliteiten. Die jongen heeft honger naar prijzen, dat voel en zie je dagelijks.'