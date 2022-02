Bayern München heeft dinsdag na een laat doelpunt 1-1 gelijkgespeeld tegen RB Salzburg in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League. Liverpool won met 0-2 bij Inter. De terugwedstrijden volgen op 8 maart.

Ignace Van der Brempt zat op de bank bij Salzburg, zijn ploegmaats zorgden meteen voor dreiging. Het eerste schot tussen de palen was wel voor Bayern toen Gnabry naar binnen sneed en uithaalde, maar doelman Köhn bracht redding. De Oostenrijkers bleven hoog druk zetten - eigen aan de Red Bull-school - en het duurde niet heel lang voor dat tot een doelpunt leidde. Junior Adamu (21.), die was ingevallen voor de geblesseerde Okafor, mikte de 1-0 perfect in de hoek. De rest van de eerste helft was in evenwicht met kansen aan beide kanten, en dat gold ook voor het eerste kwartier van de tweede helft. Op het uur namen de bezoekers wel over, maar Coman en Sané wisten aanvankelijk stevige mogelijkheden niet te benutten. Helemaal in het slot kon Kingsley Coman (90.) alsnog gelijkmaken na handig doorkoppen van Müller.

Liverpool, waar Divock Origi op de bank zat, begon niet al te scherp en zag Martinez meteen op doel mikken. Hij besloot naast. Daarna ging het aardig op en neer met voor de bezoekers vooral gevaar van Mané, terwijl voor Inter Calhanoglu op de lat mikte en Dzeko nét niet stevig genoeg kon besluiten. Hetzelfde beeld, met kansen aan beide kansen, zette zich na de pauze verder, maar het was Liverpool dat ook effectief tot scoren kwamen. Robert Firmino (75.) kopte een kwartier voor tijd een hoekschop onhoudbaar binnen. Even later maakte Mohamed Salah (83.) er 0-2 van na terugkoppen door Van Dijk. Inter wist geen antwoord meer te formuleren.

