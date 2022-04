Voor het tweede jaar op rij struikelt Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. Als de nieuwe CEO Oliver Kahn de situatie analyseert, zal zijn voorganger Karl-Heinz Rummenigge, samen met Uli Hoeness, zeker aandachtig luisteren.



...

Vooraf leek niemand zich zorgen te maken. Bayern had in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League in Villarreal wel een erbarmelijke prestatie geleverd, maar dat zou wel even worden rechtgezet. Ook al waren er in de groep bepaalde frustraties voelbaar. Zo had aanvaller Leroy Sané vorige week zaterdag heel nukkig gereageerd op zijn vervanging in de competitiewedstrijd tegen FC Augsburg, hij stapte meteen naar de kleedkamer. Maar trainer Julian Nagelsmann veegde het onder tafel, net zoals hij amper pleegt te reageren als Sané een paar minuten te laat op training verschijnt. Hooguit is er dan eens een boete.Nagelsmann had de afgelopen dagen veel individuele gesprekken gevoerd. Het ging daarbij over de mentaliteit op het veld. Met CEO Oliver Kahn, die op 1 juli de met pensioen vertrokken Karl-Heinz Rummenigge opvolgde, had hij nauwelijks contact. Dat zal nu wel anders zijn. Net zoals de koers die Kahn vaart onder het vergrootglas zal worden gelegd. Er was onder zijn leiding een wat ongelukkige vergadering van de Raad van Bestuur, er zijn spelers die pokeren over hun toekomst of, zoals aanvaller Serge Gnabry, plots meer geld willen ofschoon ze eerder langdurige contracten tekenden. Dat zorgt voor een bepaalde onrust. En er zijn ook vragen over de kwaliteit van de kern en zelfs over de inbreng van Julian Nagelsmann.Bayern München moet dringend herbronnen en knopen doorhakken. Dat wordt een delicate opdracht. De wedstrijd tegen Villarreal toonde onder meer dat er zwakheden in de verdediging en in het defensieve middenveld zitten, het fatale tegendoelpunt is daar een gevolg van. Veel spelers zijn uit vorm, alleen doelman Manuel Neuer en Robert Lewandowski halen hun normaal niveau, al was de Pool tegen Villarreal op zijn doelpunt na nauwelijks zichtbaar. Veel alternatieven zijn er niet. Bayern heeft een kader van veertien topspelers, hetgeen daarachter komt is van een veel minder niveau. Het gevolg is dat de vaste waarden niet worden uitgedaagd. Bayern moet zijn kader een kwalitatieve injectie geven zodat ook blessures, die er dit seizoen vaak waren, kunnen worden opgevangen.Julian Nagelsmann begon als jonge, moderne trainer met veel ambitie bij Bayern. Hij werd met zijn 34 jaar neergezet als de kroonprins onder de Duitse trainers. Maar op dit moment valt Nagelsmann niet te beoordelen. Na het vertrek van David Alaba en Jerome Boateng kreeg hij een ploeg in handen die zwakker is dan die van vorig seizoen. Door blessures moest hij te vaak van ploeg en systeem veranderen. Het kwam de stabiliteit niet ten goede. De komst van twee verdedigers en een strategisch denkende defensieve middenvelder moet nu een absolute prioriteit zijn.De huidige campagne van Bayern is een gipsafdruk van de vorige, toen onder de huidige bondscoach Hansi Flick. De recordkampioen werd, net zoals nu, in de tweede ronde van de Duitse beker uitgeschakeld en struikelde in de kwartfinale van de Champions League. Toen tegen PSG, nu tegen de nummer zeven van de Spaanse competitie. Wat overblijft is het kampioenschap. Bayern telt op vijf wedstrijden van het einde negen punten voorsprong op Borussia Dortmund. Het is op weg naar een tiende opeenvolgende titel. Maar voor een club met deze status is het niet meer dan een troostprijs.