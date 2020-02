De Rekordmeister pakt onder interimtrainer Hansi Flick een knappe 24 op 30 en ontpopt zich zo opnieuw tot de gekende (en gevreesde) aanvalsmachine.

Zondag rond 19.45 uur zullen we weten of RB Leipzig nog aanspraak mag of kan maken op de Duitse titel, want dan is het team van coach Julian Nagelsmann te gast in de Allianz Arena bij koploper Bayern München. Na 20 speeldagen in de Bundesliga worden beide ploegen slechts gescheiden door een punt, nadat topschutter Robert Lewandowski (22 goals) met zijn ploegmakkers een ferme inhaalbeweging maakten na een slechte competitiestart onder de inmiddels sinds begin november vorig jaar doorgestuurde trainer Niko Kovac (18 op 30).

Van Duits international Timo Werner (20 doelpunten) en Leipzig wordt een reactie verwacht, nadat de ambitieuze ploeg de laatste drie partijen niet kon winnen. Na een gelijkspel en twee nederlagen hopen ze alvast opnieuw te kunnen uitpakken met een driepunter.

Alleen zal dat niet evident worden tegenover de Zuid-Duitse grootmacht, die net op tijd op toerental draait. Met dank aan voormalig assistent-trainer Hansi Flick (54), die aanvankelijk voor twee duels was voorzien als interim, nadien werd bevestigd als hoofdcoach tot de winterstop om later te horen dat de clubleiding zeker tot het einde van het seizoen wil doorgaan met de gewezen rechterhand van bondscoach Joachim Löw.

Betoverend mooi voetbal

'Wij willen succesvol en betoverend mooi voetbal brengen, precies zoals het de laatste weken gebeurt', beoordeelt voorzitter Herbert Hainer het werk van Flick in Kicker. 'Als Hansi zo doorgaat met zeges, dan bestaat er geen alternatief voor hem. Hij levert uitstekend werk. En dat zeg ik niet alleen omdat we sinds begin 2020 alles wonnen, maar ook door onze manier van spelen. De wijze waarop we Schalke 04 versloegen met 5-0, daar genoot ik van. Zelden heb ik ons zo overtuigend zien zegevieren. De tegenstander kwam toen na rust nog amper over de middenlijn.'

Hainer, sinds 15 november aangesteld als opvolger van Uli Hoeness, denkt ook al aan de toekomst van de Rekordmeister. Hij wil graag nog eens de Champions League veroveren, hetgeen voor het laatst plaatsvond op 25 mei 2013 onder Jupp Heynckes op Wembley, toen Arjen Robbenin de slotminuut zorgde voor een 2-1-zege op Borussia Dortmund.

'In 2022 zal de eindstrijd plaatvinden in ons stadion', beweert de gewezen topman van Adidas. 'Dan zouden we dolgraag nog eens het kampioenenbal winnen. Maar als het eerder gebeurt, dan zal ik dat natuurlijk ook niet erg vinden.'

Identificatiefiguur

De revival van Bayern München onder Flick, die zorgde voor 24 op 30 en acht opeenvolgende zeges - inclusief de achtste finale van de DFB-Pokal tegenover Hoffenheim (4-3), betekende ook dat de routiniers Manuel Neuer (33) en Thomas Müller (30) eerherstel kregen. 'Een FC Bayern zonder Müller kan ik me eigenlijk niet voorstellen', bewierookte Hainer laatstgenoemde identificatiefiguur, die in zijn laatste vier partijen goed was voor vier treffers en twee assists.

'Thomas is de belichaming van onze club: in München, Beieren en de ganse wereld.' Heynckes bevestigde dat beeld. 'Mocht ik eindverantwoordelijke zijn, dan speelde hij nooit elders. Want Thomas behoort aan Bayern, zoals de Marienplatz aan München.'

Veelvraat

Flick, die wordt geroemd omwille van zijn peoplemanagementkwaliteiten, voelde snel aan de temperatuur in de spelersgroep dat beide routiniers nog altijd een leidersrol vertolken. De ex-middenvelder maakte van Bayern München weer een aanvalsmachine, hetgeen leidde tot een nieuw clubrecord. Want nooit eerder maakte de topclub uit Beieren na 20 speelrondes al 58 doelpunten. Lewandowski zorgde daarbij voor zijn 150e Bundesligatreffer voor Bayern, nadat de 31-jarige Poolse veelvraat tussen 2010 en 2014 voor Borussia Dortmund 74 keer scoorde in 131 duels. Zijn krachtmeting met de Duitse scherpschutter Timo Werner wordt zondagavond een prestigieuze 'match in de match'.

