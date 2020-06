Bayern kan vanavond niet enkel zijn 8ste titel op rij behalen, de 101 goals van het seizoen 1971/72 komen ook in het vizier.

Vanavond op het veld van Werder Bremen kan Bayern München zich van de titel verzekeren, de achtste op rij, maar staat er ook nog iets anders op het spel.

Op 31 speeldagen heeft Bayern immers al 92 keer gescoord. Met nog drie wedstrijden te gaan (Werder Bremen uit, Freiburg thuis en Wolfsburg uit) zou de magische grens van 100 goals bereikt kunnen worden.

Het recordaantal van 101 rozen in het seizoen 1971/72 komt dan automatisch in het vizier. De legendarische Gerd Müller maakte toen liefst 40 doelpunten in de competitie. Bayern telde nog heel wat toppers in de rangen: Franz Beckenbauer, Uli Hoeness, Paul Breitner, Sepp Maier,... Aan de zijlijn stond Udo Lattek, die destijds zijn eerste van zes titels pakte met de Rekordmeister.

Het meest opvallende resultaat dat seizoen was de 11-1 thuis tegen Borussia Dortmund, Müller scoorde vier keer.

Doelpuntenfestival?

Ook in de huidige lichting van Bayernspelers loopt een uitzonderlijk fenomeen rond: Robert Lewandowski. Hij zit al aan 30 goals in de Bundesliga en maakt vanavond zijn wederoptreden nadat hij een schorsing uitzat.

'Onze grote kracht is dat we niet rekenen', vindt Joshua Kimmich. 'Zelfs als we ruim voor staan, willen we altijd meer goals maken.'

Dat blijkt uit de laatste acht uitwedstrijden, waarin Bayern 27 keer scoorde. Het zou vanavond in het Weserstadion weleens een doelpuntenfestival kunnen worden, want Werder Bremen heeft de op één na slechtste verdediging van de Bundesliga.

Schrik voor Lewandowski

'We hebben een onvoorspelbaar team', vindt coach Hansi Flick. 'Het gevaar kan op elk moment van elke speler komen. Verdedigers hebben zoveel schrik van Lewandowski dat ze op hem focussen, waardoor er ruimte vrijkomt voor zijn ploegmaats.'

De vaak bekritiseerde Serge Gnabry heeft dit seizoen ook al 12 keer gescoord, Philippe Coutinho zit aan 8 goals. Sinds de hervatting is ook Leon Goretzka goed op dreef, met 3 doelpunten en 3 assists in 6 wedstrijden.

In totaal hebben al 14 spelers van Bayern een doelpunt gemaakt in de competitie. Dat is voor een groot stuk te danken aan Hansi Flick, die de ploeg weer dominant en attractief voetbal liet brengen. Van de 28 matchen onder zijn bewind - alle competities inbegrepen - won Bayern er 25 en maakte het gemiddeld 3,14 goals per wedstrijd.

