Bayern München heeft zaterdag in het Olympiastadion in Berlijn voor de twintigste keer de DFB Pokal gewonnen. In de finale versloeg het Bayer Leverkusen met 4-2. Bayern verzekerde zich eerder al van een dertigste landstitel en pakte voor het tweede jaar op rij de Duitse dubbel.

Bij de rust stond Bayern 2-0 voor, dankzij doelpunten van David Alaba (16e) en Serge Gnabry (24e). In de tweede helft stelde topscorer Robert Lewandowski (59e en 89e) de bekerwinst veilig.

Tussen de doelpunten van de Poolse goalgetter door scoorde Sven Bender de 3-1 voor Leverkusen en in blessuretijd legde Kai Havertz vanop de penaltystip de eindstand vast.

Bayern won de beker eerder in 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016 en 2019. Het is de dertiende keer dat de rekordmeister de dubbel pakt, waarvan elf keer sinds 2000. Ook een tweede treble (na 2013) zit er nog in. In augustus speelt Bayern München in Lissabon het eindtoernooi van de Champions League.

