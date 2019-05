Bayern München heeft zaterdag op de 34e en laatste speeldag van de Bundesliga 5-1 gewonnen van Frankfurt en pakt zo de 29e landstitel uit haar clubgeschiedenis.

Enkel bij verlies kon Bayern de titel nog uit handen geven ten voordele van het Borussia Dortmund van Axel Witsel, maar na een vroeg doelpunt van Kingsley Coman leek de spanning al snel weg. Kort na de rust was die spanning volledig terug nadat Sebastien Haller gelijkmaakte voor Frankfurt. Maar de Rekordmeister twijfelde niet en binnen de tien minuten stond het al 3-1 na doelpunten van David Alaba en Renato Sanches. In het laatste halfuur mochten de afscheidnemende Arjen Robben en Franck Ribéry nog een laatste keer invallen voor Bayern en allebei konden de flankspelers hun avontuur bij de Duitse topploeg in schoonheid afsluiten met een doelpunt.

Dortmund ging met 0-2 winnen op het veld van Borussia Mönchengladbach met dank aan doelpunten van Jadon Sancho en Marco Reus, maar dit volstond dus niet meer voor de titel. Mönchengladbach, met Thorgan Hazard in de basis, zag op haar beurt, dankzij het verlies, Leverkusen over haar springen in de stand en moet zo de 4e plaats en het bijhorend Champions League-ticket alsnog afstaan. (