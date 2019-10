De 27-jarige Braziliaan krijgt in het CL-duel tegen Tottenham nog eens de kans zijn arsenaal te tonen.

Tegenwoordig wordt er in Beieren met veel gloed en optimisme gepraat over Philippe Coutinho. Zelfs trainer Niko Kovac kwam de afgelopen weken onder de indruk van de Braziliaanse international. 'Met Coutinho in je team, dat lijkt sterk op dansen met de bal.'

Lichtpunt

Zaterdag, tegenover promovendus SC Paderborn 07, kwam in de Bundesliga nog maar eens de defensieve moeilijkheden aan de oppervlakte. Want doelman Manuel Neuer kon moeilijk heel tevreden zijn met de twee tegentreffers bij de 2-3-zege.

Een terugkerend probleem bij de Duitse recordkampioen, waar zelfs de aanwerving van Benjamin Pavard en Lucas Hernandez voorlopig niet echt zorgt voor minder tegendoelpunten en de broodnodige stabiliteit voor de centrale krachten Niklas Süle-Jérôme Boateng.

Gelukkig voor het duo Uli Hoeness-Karl-Heinz Rummenigge blijkt Coutinho dus een lichtpunt. 'Hoe Philippe de bal behandelt en zich beweegt, dat zorgt er voor dat alles beter loopt', weet sportief directeur Hasan Salihamidzic. 'Aan de bal benadert hij de perfectie', geniet ook aanvoerder Neuer van de magische voeten bij zijn ploeggenoot.

Na het tijdperk van de flankspelers Franck Ribéry-Arjen Robben is de nieuwe nummer tien als spelmaker en -bepaler een totaal ander type dan bijvoorbeeld Thomas Müller. Want die reageerde en voetbalde toch meer als een diepe spits, zoals topschutter Lewandowski. Vorig seizoen werd al geprobeerd dat soort type te installeren, met de huur van James Rodríguez (28) bij Real Madrid. De Colombiaan kon echter niet volledig overtuigen.

Solist

Heel anders verloopt het nu met Coutinho. Voor de balkunstenaar veranderde de Kroatische coach zijn bezetting op het middenveld, met twee controleurs in de rug van de Braziliaan in plaats van die driehoek om te draaien. Door de steun van Joshua Kimmich en Thiago of Javier Martínez weet de Barcelonahuurling dat de recuperatie zorgvuldig zal verlopen. Hij groeit weer uit tot een echte solist.

Tegenover CL-finalist Tottenham krijgt Coutinho de kans om zich tegenover een opponent van een ander kaliber te tonen. Alleen is het de vraag of de Zuid-Amerikaan al in staat blijkt om op een dergelijk hoog niveau de negentig minuten vol te maken. Want fysiek en qua duelkracht zit Coutinho nog met wat achterstand, terwijl hij wel weet na vier en een half jaar Liverpool dat hij op de korte ruimte zijn technische kwaliteiten zal moeten aanspreken tegenover de Spurs.