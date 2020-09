Bayern München heeft donderdagavond de Europese Supercup veroverd. De winnaar van de Champions League versloeg in Boedapest Sevilla, de laureaat van de Europa League, met 2-1 na verlengingen.

Bayern München, dat afgelopen seizoen de treble won (titel, beker, CL), volgt op de erelijst van de Europese Supercup Liverpool op. De Duitsers wonnen de trofee een keer eerder, in 2013 (tegen Chelsea).

Verslag

De Spanjaarden begonnen wel het best aan de wedstrijd. Na elf minuten ging de bal op de stip na een duwfout van Alaba in de rug van Rakitic, de Kroaat die vanuit FC Barcelona terugkeerde naar zijn oude liefde. De Argentijn Lucas Ocampos vloerde Manuel Neuer.

Bayern kwam in de 34e minuut langszij. Na mooi samenspel tussen Müller en Lewandowski trapte Leon Goretzka de gelijkmaker tegen de netten. 1-1 was meteen ook de ruststand.

Na de pauze kwam Bayern twee keer op voorsprong maar zowel de treffer van Lewandowski (buitenspel) als Sané (duwfout) werd afgekeurd. Aan de overzijde hield Neuer met een knappe reflex En-Nesyri van een doelpunt. Omdat er niet meer werd gescoord, kwamen er verlengingen aan te pas. Opnieuw toonde En-Nesyri zich met een bal op de paal, maar de goal viel aan de andere kant. Javi Martinez kopte net voor het einde van de eerste verlenging na een hoekschop binnen. Het bleek meteen ook de eindstand.

Het duel in de Puskas Arena werd bijgewoond door ruim 15.000 toeschouwers. Het stadion in de Hongaarse hoofdstad biedt plaats aan 68.000 fans maar vanwege de coronapandemie liet de UEFA slechts een beperkte bezetting toe.

Bayern München, dat afgelopen seizoen de treble won (titel, beker, CL), volgt op de erelijst van de Europese Supercup Liverpool op. De Duitsers wonnen de trofee een keer eerder, in 2013 (tegen Chelsea).De Spanjaarden begonnen wel het best aan de wedstrijd. Na elf minuten ging de bal op de stip na een duwfout van Alaba in de rug van Rakitic, de Kroaat die vanuit FC Barcelona terugkeerde naar zijn oude liefde. De Argentijn Lucas Ocampos vloerde Manuel Neuer. Bayern kwam in de 34e minuut langszij. Na mooi samenspel tussen Müller en Lewandowski trapte Leon Goretzka de gelijkmaker tegen de netten. 1-1 was meteen ook de ruststand. Na de pauze kwam Bayern twee keer op voorsprong maar zowel de treffer van Lewandowski (buitenspel) als Sané (duwfout) werd afgekeurd. Aan de overzijde hield Neuer met een knappe reflex En-Nesyri van een doelpunt. Omdat er niet meer werd gescoord, kwamen er verlengingen aan te pas. Opnieuw toonde En-Nesyri zich met een bal op de paal, maar de goal viel aan de andere kant. Javi Martinez kopte net voor het einde van de eerste verlenging na een hoekschop binnen. Het bleek meteen ook de eindstand. Het duel in de Puskas Arena werd bijgewoond door ruim 15.000 toeschouwers. Het stadion in de Hongaarse hoofdstad biedt plaats aan 68.000 fans maar vanwege de coronapandemie liet de UEFA slechts een beperkte bezetting toe.