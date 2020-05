Vanavond staat Der Klassiker op het programma tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Wat moeten we ervan verwachten? Drie vragen aan hoofdredacteur Jacques Sys.

Wordt in de kraker van vanavond tussen Borussia Dortmund en Bayern München de titel beslist in de Bundesliga?

Jacques Sys: 'Als Bayern wint zeker wel, want dan groeit de kloof naar zeven punten. Maar de wedstrijd kan natuurlijk alle kanten uit. Borussia thuis is normaal een moeilijk inneembare vesting, ze verloren dit seizoen nog niet in eigen stadion. Normaal zouden de 81.000 toeschouwers van het Signal Iduna Park een heksenketel maken, maar dat zal nu dus niet het geval zijn. Dat kan bij Borussia tot een ander soort voetbal leiden, minder gejaagd, omdat ze minder opgezweept worden door die massa. En tegen Bayern mag je zeker niet te blind aanvallen. Aan de andere kant is dit spel natuurlijk ook de kracht van Borussia dat negen van zijn laatste tien matchen won en dat vaak met indrukwekkende cijfers deed.

'Het wordt een wedstrijd tussen twee offensieve ploegen, maar Bayern heeft al aangekondigd dat het toch wat zekerheid wil inbouwen. Aan een gelijkspel hebben ze genoeg. En op een draw tegen Leipzig na wonnen ze dit kalenderjaar al hun matchen. En intussen werken ze bij Bayern in deze coronatijden ook aan hun imago. Door 460.000 euro te doneren aan amateurclubs die zwaar getroffen zijn door deze crisis. Het geld komt van fans die hun geld niet terugvroegen. Ik vond het toch opmerkelijk dat ze dat doen. Bayern wordt vaak afgeschilderd als een kille grootmacht, maar achter die façade gaat er ook een vorm van solidariteit schuil. Bayern is een sympathieke machine.'

Zijn er kapers op de kust die het Bayern nog moeilijk kunnen maken?

'Dat hangt af van de uitslag van de wedstrijd van vanavond. Bayern en Dortmund zweven hoe dan ook boven de rest uit. Er is RB Leipzig dat onder trainer Julian Nagelsmann vooruitgang heeft gemaakt, met een topspits als Timo Werner. Het zou wel goed zijn als de hegemonie van Bayern wordt doorbroken. Zeker door een club uit de voormalige DDR en in een stad als Leipzig waar de Duitse Voetbalbond werd gesticht. Maar ik vrees dat Leipzig voor de titel niet matuur genoeg is.''

Hoe is de beleving van het spelletje in Duitsland? Staat iedereen nog achter de beslissing om te hervatten?

'Die discussie is naar de achtergrond gevoerd. Het blijven natuurlijk spookwedstrijden en er zijn zelfs voetballers die zeggen dat er wel degelijk sprake is van een thuisvoordeel. Omdat ze in hun eigen kleedkamer zitten en uiteindelijk in hun eigen stadion spelen, in een vertrouwde omgeving. Maar cijfers bewijzen het tegendeel: er zijn na de hervatting achttien matchen gespeeld en slechts drie keer won de thuisclub. Dat is toch wel erg frappant.'

