Bayern Munchen speelt zondag de finale van de Champions League tegen PSG na een logische 3-0 overwinning tegen Olympique Lyon, dat te veel kansen miste om in de wedstrijd te komen. Rode Duivel Jason Denayer speelde een verdienstelijke wedstrijd achterin bij Lyon, maar kon met zijn verdediging de twee doelpunten van uitblinker Gnabry en de onvermijdelijke Lewandowski niet vermijden.

De wedstrijd had er helemaal anders uitgezien als Lyon in de 4e minuut via Depay had opengebroken. De Nederlandse spits liep tussen de twee centrale verdedigers van Bayern rond keeper Neuer, maar besloot in het zijnet. Bayern had moeite om zijn spel op te leggen, integendeel, de Fransen bleven gevaarlijk via Depay en Cornet in het openingskwartier.

In de 16e minuut had Lyon opnieuw moeten scoren via Toko Ekambi, maar die miste onbegrijpelijk van dichtbij. De Duitsers reageerden gepast. De 25-jarige Gnabry opende prachtig de score na een dribbel en een hard schot in de kruising. Lyon, dat tot dan beter in de match zat, kon niet langer een vuist maken. Het spel werd slordig en in de 33e minuut kon Gnabry zijn 2e van de avond en 9e doelpunt in deze Champions League binnenlopen.

De wedstrijd dommelde wat in met weinig uitgespeelde kansen. In de tweede helft kwamen de Fransen weer iets beter in de wedstrijd, met de voor Depay ingevallen Moussa Dembele als joker. Het is echter opnieuw de Fransman met Kameroense origine, Toko Ekambi, die een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer verkwanselde.

Met de frisse wisselspelers probeerde Lyon toch nog de rollen om te draaien. Het was echter een invaller Bayern, Coutinho, die nog twee keer zeer gevaarlijk werd.

De onvermijdelijke Lewandowski haalde in de 88e minuut helemaal de angel uit de wedstrijd met zijn 15e doelpunt in deze Champions League-campagne. Lewandowski heeft nu, met nog een finale te spelen, twee doelpunten minder gescoord (15) in de Champions League dan recordhouder Christiano Ronaldo. De Portugees scoorde in de jaargang 2013/2014 maar liefst 17 keer.

De Duitse machine Bayern Munchen kan dus met vertrouwen naar de finale, na eerder ook Barcelona met 8-2 te hebben vernederd, tegen die andere Franse miljoenenclub, Paris Saint-Germain.

