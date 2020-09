Vrijdagavond trappen Bayern München en Schalke 04 het nieuwe seizoen van de Bundesliga op gang. Jacques Sys, die voor Sport/Voetbalmagazine de Duitse competitie volgt, blikt vooruit.

Wordt Bayern München voor de negende opeenvolgende keer kampioen?Jacques Sys: 'Daar ziet het wel naar uit. Bayern zweefde vorig seizoen hoog boven iedereen uit. Dertien punten voorsprong op Borussia Dortmund nadat ze moeilijk aan de competitie begonnen, het is enorm.''En ze hebben hun kern grotendeels samengehouden en ook een beetje vernieuwd. Er was met Kingsley Coman een probleem op links, ook al was die in de finale van de Champions League beslissend. Ze hebben nu Leroy Sané aangetrokken die wel uit blessure komt, maar in wezen beter is dan Coman. Alleen moet je hem wel scherp houden, er zit te veel wisselvalligheid in zijn spel. Het is een voetballer met een handleiding. Al zegt hij zelf dat Pep Guardiola hem bij Manchester City als het ware opnieuw programmeerde.''Trainer Hansi Flick zal allicht ook hier wel de juiste omgangsvormen vinden. Voor Flick wordt het een belangrijk seizoen. Hij werd door zijn pragmatische aanpak en door zijn rust bejubeld en moet nu binnen dit sterrenensemble bevestigen. Na een seizoen met drie titels kan de honger wat minder zijn. Van de andere kant zit er zoveel gretigheid in de ploeg, zoveel klasse. De power, de manier waarop ze de ruimtes en de tegenstanders controleren,... Als ze al eens zwakheden tonen, dan worden die niet uitgebuit. Bayern toeft echt op een andere planeet. In alle opzichten.'Welke clubs kunnen eventueel met Bayern concurreren?Sys: 'Borussia Dortmund blijft de belangrijkste belager. Ze zetten nu meer dan ooit in op een mengeling van jeugd en ervaring. En Dortmund beschikt ook over een brede kern. Spelers die ernaast vallen, zullen zeker ontevreden zijn. En dan is het de vraag hoe de trainer, Lucien Favre, daarmee zal omgaan. Hij begint aan zijn derde seizoen bij Borussia en stond vorig seizoen al ter discussie. Omdat er te weinig stabiliteit in het spel zat. Favre is intussen 63 jaar, aan zijn competentie twijfelt niemand, maar hij slaagt er kennelijk niet in een de ploeg een heel seizoen op niveau te houden.''Dan is er nog RB Leipzig dat natuurlijk wel het vertrek van Timo Werner moet opvangen. In de Champions League deden ze het zonder Werner wel goed, maar hij laat uiteraard een leemte na. En dan moet je afwachten of Julian Nagelsmann, de kroonprins onder de Duitse trainer, het juiste recept vindt om dat op te vangen. Nagelsmann is zeer ambitieus, maar vooral zeer ongedulig. Het is zijn sterkte en zijn zwakte. Hij kan niet om met stilstand.''Ook Borussia Mönchengladbach zal bovenaan meedraaien, over de trainer, Marco Rose, wordt niet zo vaak gesproken, maar hij heeft de ploeg voor een deel zijn DNA teruggeven: technisch uitstekend voetbal tegen een hoog tempo. Hij straalt veel enthousiasme uit en zet dat op de ploeg over. En Borussia Mönchengladbach kon zijn spelerskern samenhouden, hoewel het niet echt in financiële weelde baadt.''Veel wordt ook verwacht van Hertha BSC, dat erg actief was op de transfermarkt. Een stad als Berlijn heeft al lang nood aan topvoetbal, er is een investeerder, de miljardair Lars Windhorst, die al 374 miljoen euro in de ploeg pompte. Maar een duidelijke lijn is niet zichtbaar, er werd altijd opportunistisch en op korte termijn gedacht.'Met Thomas Meunier komt er nog een Belg bij in de Bundesliga...Sys: 'Borussia Dortmund krijgt een Belgisch gezicht, met ook nog Axel Witsel en Thorgan Hazard. Het is opmerkelijk hoe gemakkelijk Belgische voetballers hun plaats weten te verwerven in de Bundesliga. Benito Raman bij Schalke 04 bijvoorbeeld, ook al belandt hij al eens op de bank, maar hij knokt altijd terug. Maar vooral Sebastiaan Bornauw bij FC Köln, in een ploeg die lang tegen de degradatie knokte. 28 matchen gespeeld en als verdediger zes goals gemaakt, in Keulen lopen ze hoog op met Bornauw die nog maar 21 jaar is en veel progressiemarge heeft. Hij speelt echt met veel zelfvertrouwen en veel allure. Soms komt het er voor een voetballer op aan op het juiste moment de juiste stap te zetten.'