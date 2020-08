De Duitse landskampioen en Bekerwinnaar Bayern München heeft zich vrijdagavond overtuigend geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Duitsers klopten de Catalanen met 8-2.

In de voorlaatste kwartfinale in het Estadio da Luz van Jan Vertonghens nieuwe club Benfica maakte Bayern brandhout van de Spaanse vicekampioen FC Barcelona. De Rekordmeister haalde het met 2-8 en staat komende week tegenover de winnaar van het duel tussen het Franse Olympique Lyon en het Manchester City van Kevin De Bruyne, de afsluitende kwartfinale van zaterdag. Intussen zijn alle Spaanse teams uitgeschakeld.

De Duitsers hadden minder dan een halfuur nodig om definitief af te rekenen met de Catalanen. Na 31 minuten maakte Thomas Müller er immers al 1-4 van, een score die niet eens overdreven was, want Barça was werkelijk nergens in de eerste helft. De verdediging gaf kans na kans weg tegen de Duitse machine, nog steeds ongeslagen dit jaar: Müller opende zo al na 4 minuten de score, drie minuten later had Barça een owngoal van David Alaba nodig om op gelijke hoogte te komen. Dat was zowat de beste periode van Lionel Messi en co, nadien werden ze opnieuw constant onder de voet gelopen. Ivan Perisic (ex-Club Brugge en -Roeselare) zette Bayern na 22 minuten al opnieuw op voorsprong (1-2), zes minuten later tekende Serge Gnabry voor de 1-3.

Toen Luis Suarez er vervolgens in de tweede helft na een knappe actie 2-4 van maakte, leek er nog een sprankeltje hoop voor de Catalanen te zijn. Dat werd echter al snel de kop ingedrukt door Joshua Kimmich (63.) op aangeven van een onnavolgbare Alphonso Davies. Topschutter Robert Lewandowski (82.) en Barça-huurling Philippe Coutinho (85. en 89.) duwden in de slotfase het mes nog wat dieper in de wonde. Voor de Catalanen de zwaarste nederlaag ooit op het kampioenenbal en de eerste keer sinds 2008 dat ze naast alle prijzen grijpen. Het aura van onoverwinnelijkheid is al een tijdje zoek bij de Catalanen. Voor coach Quique Setién zal het avontuur na iets meer dan een halfjaar al afgelopen zijn.

Met de monsterzege bombardeert Bayern zich meteen tot de topfavoriet voor deze Champions League. Hun laatste puntenverlies in alle competities samen dateert intussen van 9 februari tegen RB Leipzig, nadien lieten ze negentien zeges op rij noteren. De Duitse club won de beker voor landskampioenen vijf keer en in 2013 voor het laatst.

