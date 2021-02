Bayern wint vlot van Lazio, Chelsea moeizamer voorbij Atletico Madrid

Bayern München won zijn heenwedstrijd in de achtste finales in de Champions League met 1-4 op het veld van Lazio en staat al met anderhalf been in de kwartfinales. Atletico Madrid verloor 'thuis' in Boekarest met 0-1 van Chelsea.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Twee van de doelpuntenmakers: Jamal Musiala en Leroy Sané

Titelverdediger Bayern liet er geen gras over groeien en al na minder dan tien minuten stond het 0-1 dankzij Robert Lewandowski (9.). Jamal Musiala (24.) en Leroy Sané (42.) zorgden nog voor de rust voor een comfortabele 0-3 voorsprong. Meteen na de pauze maakte Francesco Acerbi (47.) er met een owngoal 0-4 van, Joaquin Correa (49.) wist niet veel later de eer te redden voor Lazio. Verder dan één doelpuntje kwamen de Romeinen niet meer. Vanuit Boekarest Atletico Madrid moest het doen zonder Rode Duivel Yannick Carrasco, die aan de kant staat met een spierblessure. De wedstrijd werd in Boekarest afgewerkt omdat Engelse sporters niet naar Madrid mogen afreizen. Olivier Giroud (68.) maakte middenin de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Chelsea een comfortabele uitgangspositie om mee naar Londen te trekken. De terugwedstrijden volgen op 17 maart. Titelverdediger Bayern liet er geen gras over groeien en al na minder dan tien minuten stond het 0-1 dankzij Robert Lewandowski (9.). Jamal Musiala (24.) en Leroy Sané (42.) zorgden nog voor de rust voor een comfortabele 0-3 voorsprong. Meteen na de pauze maakte Francesco Acerbi (47.) er met een owngoal 0-4 van, Joaquin Correa (49.) wist niet veel later de eer te redden voor Lazio. Verder dan één doelpuntje kwamen de Romeinen niet meer. Atletico Madrid moest het doen zonder Rode Duivel Yannick Carrasco, die aan de kant staat met een spierblessure. De wedstrijd werd in Boekarest afgewerkt omdat Engelse sporters niet naar Madrid mogen afreizen. Olivier Giroud (68.) maakte middenin de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Chelsea een comfortabele uitgangspositie om mee naar Londen te trekken. De terugwedstrijden volgen op 17 maart.