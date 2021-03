Hansi Flick wil zich momenteel concentreren op zijn job als coach bij de Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München en wenst niet te speculeren wat betreft de opvolging van Joachim Löw als bondscoach van Duitsland, zo bekende hij vrijdag tijdens het persmoment in aanloop naar het competitieduel van komend weekend tegen Werder Bremen.

'Ik heb hier nog een contract tot 2023 en wil op de eerste plaats prijzen pakken met Bayern', vertelde Flick, die tegelijkertijd niet wou uitsluiten dat hij Löw na het EK zou opvolgen aan het hoofd van de Mannschaft. 'Nu is het niet het moment om te speculeren over mijn toekomst. Bayern heeft een topploeg en ik geniet hier van elk seconde.'

Joachim Löw bevestigde eerder deze week dat hij het na het EK van komende zomer voor bekeken houdt. In 2006 werd de 61-jarige Löw aangesteld als bondscoach van Duitsland, dat hij op het WK van 2014 in Brazilië naar de wereldtitel leidde. Zijn contract liep nog tot het WK van 2022. Tussen 2006 en 2014 was Flick zijn assistent bij de Duitse nationale ploeg. Nadien werd hij er sportdirecteur, in november 2019 nam hij over als hoofdcoach bij Bayern.

