Bayerncoach Niko Kovac: 'Met alleen offensief voetbal heb je geen succes'

Vanavond speelt Bayern München de return in de achtste finales van de Champions League tegen Liverpool. Op Anfield Road werd het 0-0. Het wordt een duel tussen Niko Kovac en Jürgen Klopp.

Terwijl de trainer van Liverpool alleen al door zijn aanwezigheid power uitstraalt, is Kovac bezadigder. Het hoort bij zijn karakter. 'Al kan ik', zegt hij, 'ook impulsief reageren als het echt moet.'

Intussen imponeert de kampioen ook weer in de Bundesliga. Anderhalve week geleden pakte Bayern op het veld van Borussia Mönchengladbach uit met een demonstratie. Het werd 1-5, waarmee de ploeg op gelijke hoogte kwam van Borussia Dortmund.

De heenwedstrijd verloor Bayern nog met 0-3, maar achteraf zei voorzitter Uli Hoeness dat hij zijn trainer door dik en dun zou verdedigen. Stabiliteit hoort bij de cultuur van de club. Ook zo werd Bayern München een machine, een garantie voor succes. Geleid door een trainer die de kans krijgt zijn denkbeelden over te planten.

'Als trainer kun je proberen een aantal zaken aan te geven', zegt Kovac bij het begin van het interview. 'Ik doe dat ook door video's te tonen. Maar het moeilijkste is en blijft om alles om te zetten. Iedere trainer heeft ideeën, maar beslissend is natuurlijk de individuele kwaliteit van de spelers. Hoe groter die is, hoe beter de ideeën van een trainer te zien zijn. Je kunt niets in een ploeg pompen als de spelers daarvoor de klasse niet bezitten.'

Zijn recente voorgangers bij Bayern gingen vooral uit van balbezit, denk aan Louis van Gaal en Pep Guardiola. Kovac is daar, naar eigen zeggen, pragmatischer in: 'Ondanks je eigen kwaliteiten moet je altijd rekening houden met die van de tegenstander. Je moet daar een recept tegenover stellen. Ik zeg nooit dat ik mijn eigen ding doe, dat zou zeer arrogant zijn. Natuurlijk zou ik liefst permanent aanvallen, maar daar komen andere elementen bij. In mijn periode bij Eintracht Frankfurt stonden we achteraan goed, maar in de aanval stokte het soms. Bij Bayern vallen we meer aan, maar we moeten ook terugplooien. Als we dat in de ploeg krijgen, gaan we veel bereiken. Het gaat om balans, ik kan het niet genoeg beklemtonen.'

'Met alleen offensief voetbal heb je geen succes. Real Madrid won de Champions League met veel balbezit, maar ook met goeie verdedigers. Ik ben op dat vlak een pragmaticus. Toen Bayern in 2013 de treble pakte, gaf balans de doorslag. Jupp Heynckesheeft dat op een schitterende manier gedaan. Pep Guardiola is de beste trainer van de wereld, maar het was uiteindelijk Messidie het verschil maakte. Het bevestigt mijn mening. Je kunt een idee hebben, maar het gaat erom wie met de bal iets kan waartoe anderen niet bij machte zijn.'

Karl-Heinz Wild